Uitbraak corona toeristische hotspot Oostenrijk, Antwerpse cafés dicht

Bij verschillende toerismebedrijven in Oostenrijk zijn ten minste 44 besmettingen met corona vastgesteld. In Duitsland blijken 174 werknemers van één bedrijf besmet. In het Belgische Antwerpen greep de politie in en sloot van negen cafés de deuren.

Volgens diverse Oostenrijkse media zijn de slachtoffers van een coronabesmetting in Sankt Wolfgang in de deelstaat Opper-Oostenrijk hoofdzakelijk werknemers in een toeristische hotspot, al is het longvirus ook bij een vakantieganger ontdekt.

De meeste geïnfecteerden zijn stagiaires. Het is onduidelijk of ze besmet zijn geraakt in hun accommodatie of tijdens het uitgaan. Twee bars zijn vrijdag gesloten vanwege de virusuitbraak. De autoriteiten hebben gisteravond een avondklok vanaf 23.00 uur ingesteld voor lokale restaurants.

Honderden coronatests uitgevoerd

Tot nu toe zijn meer dan 600 mensen in het populaire vakantiegebied getest, zowel werknemers als vakantiegasten. De resultaten van 258 testen zijn bekend, de overige uitslagen worden vandaag verwacht. De uitbraak roept herinneringen op aan het Oostenrijkse ski- en feeststadje Ischgl in Tirol, dat in de beginfase van de pandemie een epicentrum van corona was.

De coronamaatregelen in Oostenrijk zijn vrijdag aangescherpt. Zo moeten inwoners op meer plaatsen verplicht mondkapjes dragen. De nieuwe regels betekenen dat Oostenrijkers hun mond en neus voortaan ook moeten bedekken bij een bezoek aan supermarkten, postkantoren, bankfilialen en andere openbare gebouwen. Eerder moesten ze dat al in het openbaar vervoer.

Antwerpse politie sluit negen cafés

De politie heeft gisteravond in Antwerpen al negen cafés gesloten waar de strengere coronamaatregelen niet werden nageleefd. Dat heeft burgemeester Bart De Wever bekendgemaakt op Twitter. De lokale politie bevestigde het nieuws, maar wil er voorlopig geen details over kwijt. “Horeca-uitbaters in Antwerpen, aub, respecteer de regels!”, aldus de tweet van De Wever.

Horeca-uitbaters in Antwerpen, aub, respecteer de regels! 🙏

De politie heeft vanavond tot heden al 9 cafés verplicht gesloten.@PZAntwerpen — Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 25, 2020

De Wever kondigde eerder al aan dat de Antwerpse politie meer zou gaan controleren in onder andere de horecagelegenheden. Ze zou strenger optreden als maatregelen, waaronder afstand houden en het dragen van mondmaskers door personeel en sinds gisteren ook bezoekers, niet zou worden gerespecteerd. Horeca-uitbaters hebben nu ook een registratieplicht voor klanten.

Antwerpen is momenteel zo ongeveer de brandhaard in de reeks nieuwe besmettingen met het coronavirus in België. Het gemiddeld aantal mensen dat in België besmet is met het coronavirus klimt weer omhoog. In de week van 16 tot 22 juli steeg het aantal besmette gevallen naar gemiddeld 255,3 per dag, 71 procent meer in vergelijking met de week ervoor. Dat blijkt uit het coronadashboard van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners blijft stijgen. In de periode van twee weken tot en met 22 juli gaat het om 24,6 gevallen. Zaterdag lag dat cijfer nog op 21,2. De teller van het aantal besmettingen staat nu op 65.727. Dat zijn er 528 meer dan de 65.199 besmettingen die Sciensano gisteren rapporteerde. In Antwerpen steeg het totale aantal bevestigde gevallen in de laatste zeven dagen met 805. Dat is ruim vijf keer meer dan de week ervoor (+520 procent).

Seizoensarbeiders Duitsland met corona besmet

Zeker 174 seizoensarbeiders die helpen met de oogst op een landbouwbedrijf in Mamming in Duitse deelstaat Beieren zijn besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat meldde het radiostation Antenne Bayern vanochtend na een bericht van de autoriteiten in het district Dingolfing-Landau. De hele boerderij is onder quarantaine geplaatst en wordt bewaakt door een beveiligingsbedrijf.

Neuer Corona-Hotspot in Niederbayern – Offizielles Testergebnis: 174 Erntehelfer in Mamming mit Covid-19 infiziert. Mehr in den News. — ANTENNE BAYERN (@ANTENNEBAYERN) July 26, 2020

In heel Duitsland zijn volgens het Robert Koch Institut (RKI) gisteren 305 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal mensen dat sinds het begin van de coronacrisis in Duitsland aantoonbaar is besmet, komt daarmee op 205.269. Van hen zijn er naar schatting inmiddels 190.000 genezen. Volgens het RKI zijn tot nu toe 9118 mensen aan het virus bezweken. Zaterdag zijn er geen nieuwe sterfgevallen meer bijgekomen.

Het RKI stelde het reproductiegetal bij tot 1,24. Dat betekent dat 100 besmette personen nu gemiddeld 124 anderen aansteken.

