Bitcoin boven de 10.000 dollar, goudprijs naar recordhoogte

De waarde van een bitcoin is voor het eerst in zes weken weer boven de 10.000 dollar uitgekomen.

De digitale munt, die door fans ook weleens als digitaal goud wordt omschreven, is de laatste tijd weer in trek nu er zorgen zijn om de gezondheid van de mondiale economie en de dollar zakt.

Om diezelfde reden zoeken beleggers hun heil in andere zaken, zoals goud en zilver. De prijs van goud bereikte een record en zilver wordt ook al weken gestaag duurder.

Een andere reden waarom bitcoins stegen is de toestemming van de Amerikaanse overheid voor banken om de digitale valuta van hun klanten te beheren. Daardoor zouden de cryptomunten wat meer mainstream kunnen worden en een breder publiek aan kunnen spreken.

Goud is populair

De goudprijs is vandaag naar een recordhoogte van 1944,71 dollar per troy ounce (31,1 gram) gestegen. Omgerekend is dat ruim 1660 euro. Eerder op de dag werd al een prijs van 1923,20 bereikt. Daarmee is het record uit 2011 van 1921,17 dollar verbroken.

De goudprijs is sinds de uitbraak van het coronavirus flink gestegen en het recordniveau van september 2011 kwam in zicht. Vrijdag steeg de prijs tot meer dan 1900 dollar per troy ounce. De stijging van de goudprijs heeft tal van oorzaken en psychologie is er een van, zeggen specialisten en analisten.

De afgelopen tijd maakt de goudprijs een stevige opmars, omdat beleggers vanwege de onzekerheden rond het coronavirus naar veilige havens zoeken om in te investeren. De prijs wordt ook geholpen door de wereldwijde economische stimuleringsmaatregelen, zoals renteverlagingen.

Investeringen in goud worden beschouwd als bescherming tegen waardeverminderingen van munteenheden. Ook de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten zorgen voor grotere interesse in edelmetalen. Zo zit ook bijvoorbeeld de zilverprijs flink in de lift.

