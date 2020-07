Zorgen Japan over uitbraak corona op bases Verenigde Staten

In Japan is met grote zorgen gereageerd op een corona-uitbraak op Amerikaanse bases in hun land; en meer buitenlands coronanieuws.

De gouverneur van Okinawa zegt te zijn geïnformeerd dat tientallen medewerkers van de Amerikaanse strijdkrachten besmet zijn geraakt en is daar niet over te spreken.

Gouverneur Denny Tamaki trok volgens Japanse media in twijfel of de Amerikanen voldoende voorzorgsmaatregelen hebben genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Hij noemt het „bijzonder betreurenswaardig” dat in korte tijd sprake was van een groot aantal besmettingen.

61 besmettingen met corona

De autoriteiten zeggen te zijn geïnformeerd over 61 coronabesmettingen. Ook kregen ze van Amerikaanse strijdkrachten te horen dat maatregelen zijn genomen op twee bases, Air Station Futenma en Camp Hansen. Japan en de Verenigde Staten zijn bondgenoten en de VS hebben meerdere bases in het Aziatische land.

Het Amerikaanse leger zou hebben geweigerd gedetailleerde informatie te geven over de besmette personen, tot frustratie van de lokale autoriteiten. Er werken ook Japanners op de installaties en de overheid houdt er rekening mee dat zij mogelijk zijn blootgesteld aan het virus.

Feesten op Onafhankelijkheidsdag

Lokale functionarissen en inwoners van het gebied vreesden volgens de media al voor een uitbraak onder Amerikaanse militairen. Er zouden grote feesten zijn gehouden om de Amerikaans Onafhankelijkheidsdag op 4 juli te vieren, zowel op de bases als erbuiten. Daar waren ook Japanners bij aanwezig.

Het aantal besmettingen in Okinawa is tot dusver relatief beperkt gebleven. Bij 153 mensen is vastgesteld dat ze het coronavirus hebben opgelopen.

Recordaantal nieuwe coronabesmettingen India

Het aantal vastgestelde coronagevallen in India is de afgelopen dag weer omhoog geschoten. De autoriteiten melden dat bij nog eens 28.637 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Dat is de grootste stijging tot dusver.

De autoriteiten in het 1,3 miljard inwoners tellende land hebben tot dusver bijna 850.000 coronagevallen vastgesteld. Daarvan zijn de laatste 100.000 besmettingen in vier dagen gemeld. Het officiële dodental staat op ruim 22.600 en ongeveer een half miljoen besmette personen zijn weer hersteld.

India stelde al vroeg een strenge lockdown in, maar die heeft die later weer versoepeld om de economische schade te beperken. Het land heeft wereldwijd na de VS en Brazilië het hoogste aantal coronabesmettingen gemeld.

Spanje: stemmen met een mondkapje op

Kiezers in het noorden van Spanje moeten vandaag een mondkapje dragen en hun handen reinigen voor het stemmen. In Baskenland en Galicië worden verkiezingen gehouden en de autoriteiten hebben allerlei maatregelen genomen om te zorgen dat mensen veilig naar de stembus kunnen.

Het is de eerste keer dat regionale verkiezingen worden gehouden sinds Spanje begin maart een lockdown afgekondigde. Zo’n vijfhonderd mensen die onlangs positief hebben getest op het coronavirus mogen niet naar de stembureaus komen. Die maatregel is omstreden en kan volgens sommige experts ongrondwettig zijn.

Miljoenen andere mensen mogen wel zelf gaan stemmen. De verkiezingen hadden eigenlijk in april gehouden moeten worden, maar gingen toen niet door vanwege de coronacrisis. De strenge maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen zijn inmiddels versoepeld. Er wordt naar verwachting vanavond al duidelijk welke partijen hebben gewonnen.

Reizigers Sydney: zelf quarantaine betalen

Reizigers die vanuit het buitenland naar het Australische Sydney vliegen, moeten binnenkort zelf gaan betalen voor hun verplichte quarantaine in een hotel. De rekening gaat nu nog naar de deelstaat, die daardoor met een extra kostenpost zit van tientallen miljoenen dollars.

Premier Gladys Berejiklian van New South Wales zegt dat het hoog tijd is dat reizigers zelf meer gaan betalen. „Inwoners van Australië hebben genoeg tijd gekregen om terug te keren. We denken dat het terecht is dat ze een deel van de kosten van hun verblijf in een hotel betalen.”

Reizigers moeten vanaf middernacht op 18 juli duizenden dollars gaan betalen voor de quarantaine van twee weken. Het gaat om een bedrag van 3000 Australische dollar voor een volwassen reiziger, nog eens 1000 dollar voor iedere extra volwassene en 500 dollar voor kinderen van 3 jaar of ouder.

