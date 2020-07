Trump voor het eerst met mondkapje, weer recordaantal besmettingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst een gezichtsmasker in het openbaar gedragen. Hij droeg een zwart mondkapje tijdens een bezoek aan het militaire ziekenhuis Walter Reed, net buiten hoofdstad Washington.

Hij was daar aanwezig om gewonde veteranen te ontmoeten, zo was op tv-beelden te zien.

Ondanks herhaalde oproepen heeft Trump in weerwil van de richtlijnen van de CDC, het Amerikaanse equivalent van het RIVM, tot nu toe geweigerd een masker te dragen. Al liet hij donderdag tijdens een interview op Fox doorschemeren tijdens het bezoek aan Walter Reed wel van plan te zijn een mondkapje te dragen.

‘Mondkapje prima als je je er prettig bij voelt’

„Je bevindt je in een ziekenhuisomgeving, ik denk dat het heel toepasselijk is”, vertelde Trump toen. „Het is prima om een ​​masker te dragen als je je er prettig bij voelt.”

De stap van de president komt op het moment dat al dagenlang nieuwe recordaantallen coronabesmettingen in de VS worden geregistreerd. Volgens een telling van Reuters kwamen er vrijdag 69.000 nieuwe besmettingsgevallen bij. Onder meer Florida, Californië en Texas meldden grote hoeveelheden nieuwe geïnfecteerden.

Het is overigens nog een keer gebeurd dat Trump een mondkapje droeg. Tijdens een fabrieksbezoek in de Amerikaanse staat Michigan, in mei, droeg hij tijdens een deel van zijn rondgang ook een masker. Maar dat was geen openbaar bezoek.

Opnieuw recordaantal coronabesmettingen

In Trumps Amerika werd vandaag wederom een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. Bij nog eens 71.389 mensen is vastgesteld dat ze het longvirus hebben opgelopen. Dat blijkt uit een tellingen van persbureau Bloomberg en Johns Hopkins University. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal besmettingen in de VS stijgt.

Diverse staten meldden ook weer forse toenames van het aantal ziektegevallen. Tot nu toe zijn bijna 3,24 miljoen Amerikanen besmet geraakt, bijna 135.000 van hen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Brazilië staat op plek 2. Het afgelopen etmaal overleden 1071 Brazilianen aan het virus, het totale aantal doden in het Zuid-Amerikaanse land bedraagt 71.469. Tot nu toe zijn 1.839.850 inwoners besmet geraakt. Dat hebben de autoriteiten zaterdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

