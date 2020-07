Marechaussee grijpt in bij illegale bosrave met 500 bezoekers

Zeker nu de mooie dagen aanbreken, denken velen vol heimwee aan zomers vol festivals en feestjes. In het Amsterdamse Bos verzamelde afgelopen nacht een groep van 500 bezoekers zich om toch een feestje te kunnen vieren.

De illegale rave werd echter afgebroken door de politie, die daarbij ondersteund werden door een crew van de Koninklijke Marechaussee. „Ter plaatse bij het feest, onder het viaduct van de A9, zagen wij zo’n 500 personen”, zo schrijft de marechaussee op social media.

Lachgasballonnen

Volgens de Marecahausse waren alle ingrediënten voor een ‘echt’ festival aanwezig. „Er was een muziekinstallatie en er werden lachgasballonnen verkocht. Ook moesten gasten entree geld betalen om het gebied te betreden. Toen wij aankwamen rijden, inclusief twee hondengeleiders van de politie, ging de groep uiteen en is het feest tot een einde gekomen. Er zijn geen personen aangehouden.”

Ook in een natuurgebied aan de Polderweg in Prinsenbeek (Noord-Brabant) is vannacht een eind gemaakt aan een illegaal feest, waar harde muziek werd gedraaid. De ongeveer 250 bezoekers waren binnen 15 minuten na aankomst van de politie vertrokken.

Harde muziek

De politie kreeg eerder die nacht een melding dat er harde muziek klonk vanuit een stiltegebied en dat er veel auto’s die kant op reden. Agenten hebben daarop de toegang afgezet om verdere toestroom te voorkomen. Er stonden circa vijftig auto’s geparkeerd. De voertuigen hebben voor enige schade aan het gebied gezorgd.

Later in de nacht bleek dat er nog veel afval, waaronder ballonnen, flessen en plastic op de plaats van het feest lag. Dat is doorgeven aan Staatsbosbeheer, de eigenaar van het natuurgebied. Een 31-jarige man uit Breda die zich bekend maakte als organisator heeft van de politie te horen gekregen dat hij een proces-verbaal krijgt als er aangifte gedaan wordt van vernieling.

Ingrijpen politie

Het gebeurt de laatste tijd wel vaker dat de politie moet ingrijpen bij feesten die ondanks de coronavoorschriften toch worden gegeven. Al eind maart moesten de eerste anticoronafeesten tot een halt worden geroepen. Met 500 bezoekers was de rave van vannacht in Amsterdam wel een van de allergrootste in Nederland tot dusver.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.