Hoe vertaal je mondkapje over de grens? (en andere vakantievragen)

Wie van een (hopelijk) heerlijke vakantie gaat genieten en een plek in het buitenland verkiest, gaat het woord ongetwijfeld nodig hebben: mondkapje.

Er zullen weinig (of geen) vakanties zijn geweest, waarbij we het woord mondkapje hebben uitgesproken. In coronatijd is het opeens een zekerheidje geworden. Er is geen land te bedenken dat z’n eigen mondkapjesregels in vliegtuigen, openbaar vervoer of winkels niet heeft ingesteld. In België is het bijvoorbeeld sinds zaterdag verplicht een mondkapje te dragen in winkels, winkelcentra, bioscopen, theaters, gebedshuizen en musea.

Twaalf vertalingen mondkapje

Maar ja, hoe zeg je mondkapje eigenlijk als je in Spanje, Frankrijk of Italië bent? Met een ‘mondkapje opzetten-gebaar’ kom je vermoedelijk een heel eind, maar voor wie de Google Translate-app nog niet op z’n smartphone geïnstalleerd heeft, zette de ANWB dit weekend twaalf vertalingen op de website van de organisatie. Meeschrijven / screenshotten maar:

• Engels: face mask

• Frans: masque

• Duits: Mundmaske

• Spaans: mascarilla

• Italiaans: mascherina

• Portugees: máscara de protecção

• Pools: maska na twarz

• Zweeds: munskydd (of ansiktsmask)

• Turks: ağız ve yüz maskesi

• Tsjechisch: rouška

• Kroatisch: maska za lice

1001 vragen over de zomervakantie

Voor de huidige vakantieperiode in coronatijd heeft de ‘Wielrijdersbond’ ook antwoorden op de meest gestelde andere vragen op een rij gezet. „Want”, zo stelt de ANWB, „deze zomer wordt een hele bijzondere. We helpen je graag op weg.”

De meest gestelde vraag die de organisatie krijgt is ‘of ik dit jaar naar mijn vakantieland kan’. Om antwoord te geven is een overzicht te vinden op ANWB Reiswijzer. Andere vragen die veelvuldig voorbij komen zijn ‘ben ik eigenlijk wel verzekerd nu ik toch naar het buitenland op vakantie ga?’, ‘mijn camping is open maar het reisadvies negatief, wat moet ik doen?’ en ‘als ik liever toch niet vertrek, kan ik dan annuleren?’

Virtuele assistent Iris

Wie een vraag heeft en die niet in de ‘1001 vragen over de zomervakantie’ terug vindt, kan altijd nog bij ANWB’s virtuele assistent Iris terecht. Metro stelde haar de vraag ‘moet ik in België een mondkapje dragen?’. Iris blijkt razendsnel, binnen een kwart seconde heeft zij haar antwoord paraat, met een complimentje: „Goed om je vast voor te bereiden! Aangezien het per locatie en onderneming kan verschillen, is het handig altijd een mondkapje bij de hand te hebben.” Vervolgens heeft de vriendelijke robotdame geen passend antwoord, maar helpt ze ons op weg richting de eerdergenoemde ANWB Reiswijzer en moeten we toch zelf even op zoek naar België.

