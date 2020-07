Provincie Antwerpen stelt avondklok in, dringend advies regio te mijden

De Belgische provincie Antwerpen stelt een avondklok in. Dat betekent dat iedereen tussen 23.30 uur en 6.00 uur thuis moet zijn. Uitzonderingen zijn er voor noodzakelijke verplaatsingen zoals naar het werk of het ziekenhuis.

Dat heeft het provinciale crisisteam beslist in de strijd tegen het snel stijgende aantal coronabesmettingen. De horeca moet om 23.00 uur dicht. Om 23.30 uur moet je binnen zijn en „eindigt het sociale leven op straat en in de horeca”. Als je toch buiten blijft, riskeer je een boete. De maatregelen gelden vanaf vandaag en gaan zeker vier weken gelden.

Mondkapjesplicht Antwerpen

Verder wordt in provincie Antwerpen iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen in het openbaar en op plekken waar de afstand van 1,5 meter niet mogelijk is. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken, of thuis. Ook individuele contactsporten worden verboden, teamsporten mogen alleen voor jongeren tot 18 jaar.

Daarnaast wordt thuiswerken verplicht, behalve als dat volstrekt onmogelijk is. Aan een tafel in restaurants en cafés mag nog maar een beperkt aantal personen zitten, behalve als ze uit hetzelfde gezin zijn.

Geen funshoppen meer

Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels: je mag er alleen of slechts met minderjarige kinderen naartoe, of met een begeleider als je hulp nodig hebt. Het bezoek mag maar 30 minuten duren, dus je kunt niet meer „funshoppen”.

In veel plaatsen, zoals de hoofdstad Antwerpen, worden alle evenementen en feesten verboden en feestzalen moeten sluiten. Ook alle fitnesscentra gaan weer dicht.

Besmettingen

De maatregelen komen bovenop de restricties die de Nationale Veiligheidsraad eerder maandag afkondigde om een nieuwe coronagolf in de kiem te smoren. Het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen is tussen 18 en 24 juli gestegen naar 311. In vergelijking met een week eerder is dat een stijging met 69 procent, blijkt dinsdagochtend uit het coronadashboard van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano.

De meeste besmettingen zijn vastgesteld in Vlaanderen, vooral de provincie Antwerpen is zwaar getroffen. Daar zijn op dit moment 1028 actieve besmettingen, 975 daarvan zijn afgelopen week vastgesteld.

Geel

Het reisadvies voor België staat nog op geel, dat betekent ‘Let op, veiligheidsrisico’s’, maar reizen ernaartoe is wel toegestaan. Het reisadvies naar Barcelona is gister wel aangescherpt; van geel naar oranje. Dat betekent dat mensen wordt aangeraden alleen naar dit gebied te reizen als dit echt noodzakelijk is. Mensen die nu in Barcelona zijn en nog een paar dagen vakantie hebben, kunnen dit afmaken. Ben je van plan om daar nog langer dan een week te blijven, dan kun je je vakantie maar beter afbreken. Het advies is om bij thuiskomst veertien dagen in quarantaine te gaan.

Reisadvies #Spanje: Vanwege het stijgend aantal besmettingen met het #coronavirus gaat het advies voor Barcelona en voorsteden naar ‘oranje’. Vakantiereizen worden dringend afgeraden. Ben je al in het gebied? Bedenk dan of het nodig is om te blijven.https://t.co/7vqDh9vdv1 pic.twitter.com/Dh3ud4x7uR — 24/7 BZ (@247BZ) July 27, 2020

