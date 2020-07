Wordt ‘verdronken Ferrari’ een kunstwerk, of gaat-ie weer het water in?

Kunstenaars uit binnen- en buitenland willen de gestolen Ferrari die vorige maand op de bodem van het Amsterdamse IJ werd gevonden een tweede leven geven. De sloperij ziet de Ferrari ook wel in Artis, in een aquarium. Gesloopt wordt de bolide niet.

„Waarde verslaggevers, autoliefhebbers en vrienden van de kunst. Bij dezen het laatste nieuws rondom de verdronken Ferrari – het ziet er naar uit dat de bolide gered kan worden.” Zo begint kunstenaar Feike Otto van der Zee zijn mail met daarin zijn laatste stand van de Ferrari-zaak.

Amsterdam Police Find Stolen Ferrari Mondial Sitting In A Canal For Nearly Three Decades https://t.co/CxP3seyhjZ pic.twitter.com/pOQbcDg4Oj — Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) July 24, 2020

Verjaarde diefstal

De Ferrari werd op 17 juni bij toeval ontdekt door duikers van de brandweer in opleiding bij de IJhaven in Amsterdam-Oost. Het bleek te gaan om een rode Ferrari Mondial uit 1987. De diefstal bleek al te zijn verjaard.

Medio juli sprak Metro hem al over de opgeviste Ferrari. Hij wist „met dat pronkstukje van weleer” wel raad, zei hij toen. Hij wilde en wil er nog steeds een kunstwerk van maken. Maar ja, van wie is -of was- de rode bolide die in 1994 in het water is gereden? En kan hij de Ferrari redden van de sloop, na het forensisch onderzoek dat de politie liet uitvoeren?

Campagne Ferrari

Veel media zijn nieuwsgierig naar zijn verhaal en hij startte een campagne om de in het IJ ‘verdronken’ Ferrari Mondial te redden. Met succes, laat hij vandaag weten. „Na steun uit de autobranche en de kunstwereld is nu ook de autosloperij om.”

Aanvankelijk zou autosloperij De Ooyevaar de Ferrari reduceren tot een pakketje schroot, zoals wettelijk voorgeschreven na forensisch onderzoek. Maar volgens de kunstenaar heeft zijn actie het bedrijf op andere gedachten gebracht.

„Het is hartverwarmend om te zien hoeveel support mijn voornemen de afgelopen twee weken heeft gekregen. Er zijn talloze reacties binnengekomen van galeriehouders, autobladen, cultuurliefhebbers en er is mij zelfs vanuit koninklijke kring succes gewenst”, vertelt de kunstenaar enthousiast.

Stolen Ferrari mondial 1987 from the bottom of the IJ Amsterdam fished pic.twitter.com/r81NOwoOXz — Christel (@christelaaldrs) July 25, 2020

Museum gezocht

Er gaan inmiddels een hoop verhalen rond over wat er met de Ferrari uit het IJ gaat gebeuren. Het demontagebedrijf uit Blokker geeft het verlossende antwoord. „De auto mag wel gedemonteerd worden, maar niet compleet worden verkocht”, vertelt Lowie Hoedt van De Ooyevaar aan TopGear. „Er is zo ontzettend veel interesse in de auto. Ik word er helemaal voor platgebeld en bericht door allerlei mensen, van verzamelaars tot kunstenaars en liefhebbers.” Voorlopig blijft de gehavende Ferrari bij De Ooyevaar. „Wij laten de auto voorlopig helemaal intact, als soort van bezienswaardigheid bij ons voor de entree.”

Over het tweede leven van de Ferrari, heeft hij wel een idee. Hij wil de bolide schenken aan Artis en hoopt dat de Amsterdamse dierentuin deze bijzondere sportwagen tentoon zal stellen in het aquarium ‘De Amsterdamse gracht’.

Na de verzopen Audi RSQ8 hebben wij in de Ferrari Mondial weer een nieuwe ''attractie'' staan die momenteel viral gaat Gepostet von De Ooyevaar Autodemontage am Donnerstag, 23. Juli 2020

Vissen

Kunstenaar Van der Zee denkt er het zijne van. „Heel aardig dat ze zo meedenken, al denk ik dat de vissen in Artis van deze suggestie iets minder gecharmeerd zullen zijn.” De kunstenaar zegt dat De Ooyevaar heeft laten weten dat ook hij een goede kans maakt op de Ferrari „De Ooyevaar drukte mij op het hart een museum te vinden en ik heb uiteraard beloofd dat te doen.” Hij zegt al in contact te staan met musea, maar welke dat zijn, wil hij nog niet zeggen. Dat de zegsman van de sloperij in zijn uitingen Van der Zee’s reddingsplan achterwege liet, deert de kunstenaar niet. „Ach, daar moet je geen kwade opzet achter zoeken. Dat zal-ie gewoon vergeten zijn, in alle geestdrift. Dat hij achter mijn idee staat, is het voornaamste.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.