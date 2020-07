3 miljard dieren slachtoffer van bosbranden Australië

De Australische bosbranden kostten het afgelopen jaar bijna drie miljard dieren het leven of zij werden verjaagd uit hun leefgebied.

Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van het WWF (Wereld Natuur Fonds). Tien wetenschappers van vijf verschillende universiteiten ontdekten dat grote aantallen dieren slachtoffer werden van de brand. Waaronder 143 zoogdieren, 180 miljoen vogels, 51 miljoen kikkers en 2,5 miljard reptielen, schrijft The Guardian.

Ergste natuurramp in moderne geschiedenis

En daarmee zijn de aantallen een stuk hoger dan verwacht. De eerste schatting stond namelijk op een miljard dieren. Dermot O’Gorman, hoofd van het WWF in Australië, noemt de bosbranden ‘een van de ergste natuurrampen in de moderne geschiedenis’.

Sinds september vorig jaar werd Australië getroffen door extreme bosbranden. In januari, de meest heftige periode voor de bosbranden, werd de deelstaat New South Wales geteisterd door 150 branden. In de andere deelstaat Victoria waren dit 60 branden. Hoewel bosbranden vaker voorkomen op het continent, was dit bosbrandseizoen bijzonder vroeg en intens vanwege voortdurende droogte in Australië.

Reptielen hardst getroffen

De betrokken wetenschappers van de universiteiten van Sydney, New South Wales en Newcastle onderzochten de afgelopen periode de desastreuze gevolgen voor het dierenrijk. De grootste groep getroffen dieren zijn de reptielen. Daarvan overleefden 2,5 miljard de bosbranden niet of werden zij ontheemd als gevolg hiervan.

De wetenschappers benadrukken dat niet alle drie miljard dieren omkwamen door vuur of hitte. Maar de overlevingskans van de dieren die de bosbranden wel overleefden is volgens de onderzoekers klein. Zo kunnen de ‘overlevenden’ alsnog sterven aan uitdroging of verhongering of riskeren zij prooi te worden voor anderen dieren.

‘Helft van de menselijke populatie’

Wetenschapper Chris Dickman vertelt aan The Guardian dat zij schrokken van de impact op de fauna van Australië. „Drieduizend miljoen dieren? Dat is zo’n enorm getal dat je het niet kunt bevatten. Het is bijna de helft van de menselijke populatie”, zegt hij.

Dat veel dieren het slachtoffer werden van de heftige bosbranden was al bekend. Vooral over het bestaan van de koala maakten veel mensen zich zorgen. Onderzoeker Dickman legt uit dat andere diersoorten harder werden getroffen, waaronder de reptielen.

Het onderzoek omvat een ‘conservatieve’ schatting qua cijfers, vertellen de wetenschappers. Dieren als vissen en schildpadden zijn buiten beschouwing gelaten omdat daarover geen betrouwbare en relevante data beschikbaar was.

