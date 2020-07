Code oranje Barcelona: toeristisch bezoek ‘dringend afgeraden’

Waar Barcelona, de voetbalclub, precies een maand geleden nog een prachtige eerste helft speelde, geldt sinds vandaag code oranje voor Barcelona, de stad.

Barcelona played their best first half since the corona-break. — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) June 27, 2020

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Barcelona en haar voorsteden namelijk aangepast van code geel naar oranje. Mensen wordt aangeraden alleen naar dit gebied te reizen als dit echt noodzakelijk is. Reizigers die nu in Barcelona of in een van de randgemeenten zijn, krijgen het advies om na thuiskomst veertien dagen in quarantaine te gaan. Het VK veranderde het reisadvies voor heel Spanje al eerder, iets wat Spanje zelf niet zo kon waarderen.

Besmettingen Barcelona

Het aantal Covid-besmettingen is gestegen in de stad Barcelona en haar randgemeenten. „Het risico op besmetting in dit gebied is hierdoor toegenomen”, zegt het ministerie. Mensen wordt „dringend” afgeraden om niet op toeristisch bezoek naar Barcelona te gaan. „Als u nu in dit gebied bent, bedenk dan of u uw verblijf vroegtijdig wilt beëindigen”.

Reisadvies #Spanje: Vanwege het stijgend aantal besmettingen met het #coronavirus gaat het advies voor Barcelona en voorsteden naar ‘oranje’. Vakantiereizen worden dringend afgeraden. Ben je al in het gebied? Bedenk dan of het nodig is om te blijven.https://t.co/7vqDh9vdv1 pic.twitter.com/Dh3ud4x7uR — 24/7 BZ (@247BZ) July 27, 2020

Naast Barcelona en omgeving is ook in het gewest Segrià (Lleida en omgeving) nog steeds een hoog risico op besmetting en daarom is ook voor die regio het advies oranje. In de regio Aragón zijn verscherpte maatregelen van kracht. Daar is de code geel. Maar het ministerie raadt mensen die op vakantie naar Spanje gaan aan om waakzaam te blijven. „Ontwikkelingen kunnen elkaar in hoog tempo opvolgen.”

Toeristen worden niet teruggehaald door de Nederlandse regering. Mensen die via een georganiseerde reis hebben geboekt, kunnen hulp krijgen bij hun reisorganisatie.

Ben je nu in #Barcelona of een van de randgemeenten? Ga dan zodra je thuiskomt 14 dagen in quarantaine. pic.twitter.com/1jiC6upgbi — 24/7 BZ (@247BZ) July 27, 2020

InvenTUIrisatie

Reisorganisatie TUI stopt met het aanbieden van de stedentrip naar Barcelona en gaat inventariseren hoeveel mensen zich op dit moment met een stedentrip in Barcelona bevinden. De reisorganisatie doet dit omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor deze stad heeft aangepast van code geel naar oranje. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat, zegt een woordvoerster van TUI.

Ook is nog niet bekend of de vakantiegangers uit Barcelona worden teruggehaald of dat ze een alternatief krijgen aangeboden. In elk geval biedt de reisorganisatie voorlopig geen stedentrips naar Barcelona meer aan.

Spanje

Ze benadrukt dat het reisadvies alleen geldt voor de stad Barcelona en niet voor het nabijgelegen vliegveld. Mensen die ergens anders in Spanje een vakantie hebben geboekt, kunnen op het vliegveld bij Barcelona landen om vervolgens verder te reizen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.