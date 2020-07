Positief geluid over eerste experimentele coronavaccin Amerika

In Amerika zijn de resultaten van een eerste experimenteel vaccin voor het coronavirus positief. Bij 45 proefpersonen zijn antistoffen in het lichaam ontdekt. Daarnaast zijn er bij deze proefpersonen geen signalen van neveneffecten.

Dat melden Amerikaanse wetenschappers over het mogelijke coronavaccin van farmaceut Moderna. Anthony Fauci is directeur van het Nationaal Instituut voor Allergieën en infectieziekten en tevens medisch topadviseur van president Donald Trump. Zijn wetenschappers zouden het vaccin ontwikkeld hebben. Hij zegt over de resultaten: „Dit is goed nieuws.” Daarnaast legt hij uit dat het vaccin een „redelijk hoog” niveau bereikt van antistoffen tegen het coronavirus.

Straks 30.000 proefpersonen

De eerste testfase van het vaccin vond plaats bij 45 proefpersonen in de leeftijd tussen de 18 en 55 jaar. Momenteel ondergaat de mogelijke inenting fase twee en wordt het aantal proefpersonen 120. Dit keer wordt er ook bij volwassenen boven de 55 jaar, die onder de risicogroep vallen, getest. Fase drie start op 27 juli. Dan testen de wetenschappers het vaccin bij 30.000 mensen.

Een op de zes Nederlanders wil geen vaccin

Vorige week bleek uit een opiniepeiling van actualiteitenprogramma EenVandaag onder ruim 35.000 mensen dat een op de zes Nederland zich niet wil laten inenten met een mogelijk coronavacccin. Daarnaast twijfelt bijna een kwart van de mensen over deze beslissing.

Overigens blijkt uit dit onderzoek dat een groot deel (59 procent) zich wel willen laten vaccineren. Reden hiervoor is het verlangen naar een maatschappij zonder beperkingen. Ook hoopt deze groep dat het vaccin voor groepsimmuniteit kan zorgen.

Twijfelaars

De groep twijfelaars in Nederland bestaat voornamelijk uit ouders van kinderen tot achttien jaar. Van de ouders die meewerkten aan het onderzoek vindt 28 procent een vaccin niet nodig.

Wereldwijd onderzoek

Wetenschappers verspreid over de wereld zijn ontzettend hard bezig om een vaccin tegen het coronavirus te vinden. Vooralsnog is een van de landen met de meest concrete resultaten Thailand.

