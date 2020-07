Een van de verdachte relschoppers Malieveld al herkend van foto

Een man is herkend na het verspreiden van de foto’s van acht verdachten van de ongeregeldheden na de verboden demonstratie op het Haagse Malieveld op 21 juni.

Dat heeft de politie in het televisieprogramma Opsporing Verzocht bekendgemaakt. Daardoor staan op politie.nl nu nog zeven foto’s.

Foto van website

De beelden werden vanavond getoond in het regionale opsporingsprogramma Team West bij Omroep West en kwamen ook langs in Opsporing Verzocht. Een van de verdachten zou een politieagent die op de grond lag tegen het hoofd hebben geschopt.

Van verdachten die zich melden bij de politie wordt de foto van de website gehaald. De verdachten van wie de foto’s zijn verspreid, allemaal mannen, hebben ieder een nummer gekregen waardoor het voor de kijkers makkelijker is om gerichte informatie door te geven. Wie foto’s of filmpjes heeft die voor het onderzoek van belang kunnen zijn, wordt gevraagd die te delen met de politie.

21 juni Malieveld

Ondanks het rechterlijke verbod op de demonstratie van de groep ‘Viruswaanzin’, begaf een mix van demonstranten en onruststokers zich toch naar het Malieveld in Den Haag op 21 juni. „Tijdens de confrontaties met de ME is fors geweld gebruikt door de onruststokers”, liet de politie weten. „Zij gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME fysiek te lijf.”

De politie hield 425 personen aan, het merendeel voor overtreding van de Wet Openbare Manifestatie (WOM). De meeste verdachten zijn veelal met een boete „heengezonden”.

Twaalf mensen zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging, maar de politie zoekt nog altijd „een aantal” anderen. Het rechercheteam is de afgelopen weken druk bezig geweest „met het bekijken van beeldmateriaal en probeert de identiteiten van de verdachten te achterhalen.”

Melden

De politie deed vorige week een oproep gericht aan de relschoppers. Meld jezelf op een politiebureau, anders zie je jezelf terug op tv. Maar de oproep bleek tevergeefs. Bij de politie hebben zich geen mensen gemeld en de politie dreigde foto’s van betrokkenen in twee opsporingsprogramma’s te vertonen, wat dus ook is gebeurd.

Aanhoudingen

Vanmorgen vroeg zijn drie andere verdachten in hun huis opgepakt: een 18-jarige en een 25-jarige man uit Den Haag en een 33-jarige man uit Rotterdam. Een week na de rellen werd al een 61-jarige man uit Brielle aangehouden in verband met de ongeregeldheden.

