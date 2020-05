Thais vaccin na succes bij muizen nu op apen getest

Wetenschappers verspreid over de wereld zijn ontzettend hard bezig om een vaccin tegen het coronavirus te vinden. Vooralsnog is een van de landen met de meest concrete resultaten Thailand. Daar verlopen de tests tot dusver goed.

Thaise onderzoekers zijn zaterdag begonnen met het testen van een coronavaccin op apen na succesvolle proeven met muizen. Dat heeft de minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie zaterdag bekendgemaakt.

Vaccin voor heel de wereld

De minister van Wetenschap, Suvit Maesincee (foto van voor de coronacrisis), zei te hopen in september de eerste positieve resultaten van de tests op primaten te kunnen melden. Hij benadrukte dat als het middel werkt het ten goede zal komen aan alle mensen waar ook ter wereld en niet alleen aan de Thaise bevolking.

Toch zal het zelfs dan nog geruime tijd duren alvorens het gewoon te verkrijgen is. Het Thaise vaccin zal naar verwachting pas op zijn vroegst volgend jaar in productie kunnen worden genomen. In totaal worden er wereldwijd meer dan honderd pogingen gedaan om een vaccin te produceren.

