Michael P-effect: Aantal tbs’ers neem toe, maar niet genoeg capaciteit

Het aantal tbs’ers dat in een kliniek verblijft, is toegenomen. Jarenlang daalde deze cijfers, maar in 2019 zijn er steeds meer aanvragen voor behandeling.

Dat blijkt uit cijfers van tbs-klinieken die vandaag worden gepubliceerd, schrijft NOS. En die toename zorgt voor problemen. Door het tekort aan bedden in de klinieken, zitten tbs’ers noodgedwongen langer in de gevangenis. In 2015 zaten 1655 tbs’ers in een instelling. De afgelopen jaren daalde het aantal opgelegde tbs-behandelingen. Maar in 2019 stijgen de cijfers wederom naar 1504.

Honderden euro’s wachtgeld

Waar deze toename vandaan komt? De rechter legt tegenwoordig vaker een verplichte behandeling op. De klinieken zijn echter hier vaak nog niet op aangepast. Harry Beintema, Behandeldirecteur van tbs-kliniek Van Mesdag in Groningen en voorzitter van TBS Nederland, zegt tegen NOS: „Deze bedden kosten heel veel geld en het wachten is per definitie slecht voor de behandeling.” Momenteel wachten 45 tbs’ers in de gevangenis op een plek in een kliniek. Tbs’ers die langer dan vier maanden op een wachtlijst staan, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van honderden euro’s per maand.

Naast tekort bedden, kampen tbs-klinieken ook met personeelstekort. Een extra toestroom van tbs’ers betekent ook dat er meer personeel moet komen. Daarnaast verlaten ook steeds minder tbs’ers de kliniek als hun behandeling afgerond is. Dat komt omdat het moeilijk is een woonplek voor hen te vinden.

Michael P-effect

De zaak rondom Anne Faber uit 2017 en de daarbij behorende dader Michael P. heeft invloed op het aantal opgelegde tbs-behandelingen. Michael P. werd veroordeeld voor het verkrachten en doden van Anne Faber. Hij verbleef op dat moment in een open kliniek en wist tbs te ontlopen.

Uit onderzoek blijkt dat de tbs-klinieken vooral de uitstroom van patiënten willen bevorderen. Het openen van nieuwe klinieken is volgens hen zinloos omdat de cijfers rondom het aantal tbs-gevallen over de jaren heen blijven veranderen.

