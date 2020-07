Nieuw-Zeelandse minister ontslagen na relatie op de werkvloer

Premier Jacinda Ardern heeft een minister in Nieuw-Zeeland uit zijn ambt gezet. Dit vanwege zijn relatie met een oud-medewerkster.

Die situatie is volgens de premier „onhoudbaar” geworden. Het gaat om minister immigratie Lain Lees-Galloway (41). Zijn ontslag betekent dat hij bij de komende verkiezingen in september, zich niet verkiesbaar kan stellen. Lees-Galloway is lid van de sociaaldemocratische New Zealand Labour Party. Premier Adern vertelde woensdag hierover in een persconferentie: „De minister heeft over een periode van twaalf maanden blijk gegeven van een gebrek aan goed oordeelsvermogen. Bij het aangaan van deze relatie heeft hij zich kwetsbaar gesteld voor beschuldigingen van misbruik van zijn ambt.”

Excuses

De ontslagen minister laat in een verklaring weten dat hij het besluit van de premier accepteert en biedt zijn excuses aan. „Ik heb in mijn functie volledig ongepast gehandeld en kan niet als minister aanblijven.”

Eerder werd bekend dat parlementslid Andrew Falloon van de New Zealand National Party uit zijn functie stapte. Aanleiding hiervoor waren de beschuldigingen dat hij ongepaste foto’s had gestuurd naar een jonge vrouw.

