Politie in Sydney bij strip-onderzoek: ‘Kunt u uw tampon verwijderen?’

De politie in Sydney gaat over de grens als het gaat om fouilleren tijdens festivals. Zo vroegen ze vrouwen om hun tampon te verwijderen bij een zogenoemd ‘strip-onderzoek.’

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksorgaan The Law Enforcement Conduct Commission. Deze instantie onderzoekt allerlei zaken rondom het handelen van de politie en de handhaving van de wet.

Excuses maken

Het ‘tampon incident’ is een van vijf gevallen die aan het licht komen in een onderzoek naar controversiële strip-onderzoeken in Sydney vorig jaar. De meeste van deze fouilleringen vonden plaats bij muziekfestivals en de slachtoffers verklaarden zich vernederd en aangetast te voelen, blijkt uit het rapport.

De politie van de Australische deelstaat New South Wales meldt dat zij werk zullen maken van de bevindingen. Uit het onderzoek blijkt dat de politie eerder excuses aanbood aan een slachtoffer en een agent bij een ander incident werd geschorst.

Bezorgde ouders

Herziening van deze gevallen ontstond nadat ouders van de streng gefouilleerde vrouwen hun beklag toonden en bijval kregen van lokale media. Vragen over dit soort ‘grondige’ zoekacties naar drugs en de wetmatigheid hiervan was een „terugkerend” probleem, blijkt uit het rapport.

Het onderzoek bevat een aantal omstreden gevallen waaronder een incident uit januari 2019. De politie onderzocht twee jonge vrouwen buiten een casino in Sydney. Daarvan werd een van de vrouwen gevraagd haar tampon te verwijderen. Uit het rapport blijkt dat er twijfels zijn over de rechtmatigheid van dit onderzoek.

Die twijfels leidden tot verder onderzoek van andere gevallen waarbij betrokkenen klachten indienden en geen drugs werden gevonden. Een ander geval was een jonge artiest op het Secret Garden-festival. De politie verzocht haar om haar ondergoed uit te trekken en voorover te buigen. Daarbij zou zij onprofessioneel zijn behandeld en zouden de mannelijke agenten haar hebben uitgelachen.



Australische wetgeving

In het rapport staat dat veel betrokken agenten claimen niet te weten welke handelingen bij een strip-onderzoek zijn toegestaan. Afgelopen augustus introduceerde de politie een nieuwe handleiding over deze fouilleringen om agenten beter te informeren.



Volgens de Australische wet mag de politie alleen dit soort onderzoeken uitvoeren als de „ernst en urgentie van de omstandigheden” dit noodzakelijk maken. Daarnaast is ‘inwendig’ onderzoek zeer uitzonderlijk en is het illegaal om genitale gebieden of lichaamsholten te doorzoeken.

Vorig jaar raakte de politie en hun fouilleringen al in opspraak nadat een 14-jarige jongen zijn geslachtsdelen moest laten zien. Hij zou een van, de ten minste 25 gevallen, zijn dat slachtoffer werd van een illegaal onderzoek. Dit gebeurde op een muziekfestival voor jongeren onder de 18 jaar. In Australië is het namelijk zo dat, in het geval van minderjarigen, er een ouder of voogd bij het onderzoek aanwezig moet zijn.

