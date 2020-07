Man hoort in vliegtuig dat hij corona heeft

Een Curaçaose man die gistermiddag met een vliegtuig van TUI uit Nederland op Curaçao is geland, kreeg tijdens de vlucht te horen dat hij is besmet het het coronavirus.

Dat heeft de Curaçaose epidemioloog Izzy Gertsenbluth gisteravond (lokale tijd) bevestigd. Voor vertrek van Schiphol werd de man getest op COVID-19. Tijdens de vlucht kreeg hij het bericht dat hij was besmet.

De man is na aankomst in isolatie geplaatst, het cabinepersoneel en de passagiers die twee rijen voor, achter en naast hem zaten worden gemonitord. Ze moeten de komende dagen een mondkapje dragen.

Protest tegen tegen test corona

Volgens Gerstenbluth heeft Curaçao de afgelopen dagen in Nederland geprotesteerd tegen het gebruik van de zogenaamde gorgeltest voor passagiers die naar het eiland komen. Dat is een test op corona die volgens Gerstenbluth niet volledig betrouwbaar is. Passagiers die Curaçao bezoeken moeten een test ondergaan op COVID-19. De besmette man had een gorgeltest ondergaan en daaruit kwam niet naar voren dat hij was besmet.

Besmettingen op Sint Maarten

Op Sint Maarten zijn donderdag tien nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat heeft minister van Volksgezondheid Richard Panneflek Vannacht bekend gemaakt. Daarmee zijn er in drie dagen tijd vijftien nieuwe besmettingen geregistreerd.

Het gaat volgens Panneflek vooral om lokale besmettingen, maar in drie gevallen gaat het om besmettingen die buiten het eiland kunnen zijn opgedaan. In totaal zijn er nu zestien actieve coronabesmettingen.

Onzekerheid onder bevolking

Op Sint Maarten zijn sinds het begin van de wereldwijde pandemie 94 besmettingen geregistreerd, 63 mensen zijn hersteld. In totaal zijn vijftien mensen aan corona overleden.

De vijftien nieuwe gevallen in drie dagen hebben geleid tot veel onzekerheid bij de bevolking, vooral omdat het om voornamelijk lokale besmettingen gaat. Op 1 juli opende het eiland zijn grenzen voor bezoekers uit Europa, Canada en een groot deel van het Caribisch gebied. En per 1 augustus zouden de grenzen opengaan voor Amerikaanse toeristen, dat besluit wordt nu opnieuw bekeken.

