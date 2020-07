Forse stijging besmettingen in België, mondkapjes verplicht in Engeland

Het aantal besmettingen met het coronavirus in België is tussen 14 en 20 juli gestegen tot gemiddeld 220 per dag. Dat is een stijging met 89 procent ten opzichte van de week ervoor.

Dat blijkt vrijdag uit het online dashboard van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano.

Gisteren heeft de Belgische regering bekendgemaakt dat de coronamaatregelen in het land worden aangescherpt. Belgen zullen vanaf morgen vaker een mondkapje in openbare ruimtes moeten gaan dragen, zoals in drukke winkelstraten, op markten, in openbare gebouwen en in de horeca. In restaurants en cafés moeten klanten een mondmaskertje dragen als ze zich verplaatsen, bijvoorbeeld om naar hun tafel of het toilet te gaan. Ook moet de horeca gegevens van de klanten gaan registreren.

In België zijn tot nu toe ruim 64.847 besmettingen met corona vastgesteld. Er zijn ruim 9800 mensen in het land overleden aan de gevolgen.

Mondkapjes in Engeland en Oostenrijk

Inwoners van Oostenrijk en Engeland moeten vanaf vandaag op meer plaatsen verplicht mondkapjes dragen. De autoriteiten hopen zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe regels betekenen dat Oostenrijkers hun mond en neus voortaan ook moeten bedekken bij een bezoek aan supermarkten, postkantoren, bankfilialen en andere openbare gebouwen.

In Engeland worden vergelijkbare maatregelen van kracht. Ook daar moeten mensen een mondkapje dragen bij bezoeken aan supermarkten en andere winkels. Schotland stelde dat eerder al verplicht. De mondkapjesplicht gold eerder al in het openbaar vervoer in Engeland en Oostenrijk. Ook op andere plaatsen in de wereld is het mondkapje bezig aan een opmars. In de Australische stad Melbourne is het dragen van dergelijke gezichtsbedekking sinds donderdag verplicht in de openbare ruimte.

Frankrijk vreest voor oplaaien virus

Het aantal nieuwe coronagevallen in Frankrijk is voor de derde week op rij gestegen. Dat hebben de Franse gezondheidsautoriteiten gisteravond bekendgemaakt. Het land telde voor het eerst in een paar weken meer dan duizend nieuwe coronabesmettingen binnen 24 uur.

„De zomervakantie is bijzonder vatbaar voor het promoten van risicovol gedrag, vooral vanwege bijeenkomsten met familie of vrienden”, aldus een woordvoerder van de gezondheidsdienst. Deze bijeenkomsten zorgen voor een heropleving van de epidemie. Bovendien zijn mensen tijdens de zomervakantie erg mobiel, wat het identificeren van contactpersonen veel moeilijker maakt.

Alleen een „collectieve inspanning” om aan de veiligheidsmaatregelen te voldoen, kan „voorkomen dat het virus onze vrijheid belemmert en de epidemie weer uitbreekt”, aldus de gezondheidsdienst. In Frankrijk zijn meer dan 30.000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Er was twee maanden lang een strikte lockdown, die is vanaf half mei steeds verder versoepeld.

Lees ook: Discussie over mondkapjesplicht in Nederland lijkt te verschuiven

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.