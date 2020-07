Deskundigen: ‘binnen drie dagen nieuwe coronamaatregelen’

Deskundigen in de zorg dringen bij het kabinet aan op nieuwe, strengere coronamaatregelen. Die zouden binnen drie dagen moeten worden ingevoerd. Dat staat in een brief, gericht aan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, waar het tv-programma Nieuwsuur over beschikt.

De deskundigen zien, wat ze noemen, ‘een urgente dreiging voor de volksgezondheid’. De Jonge nodigt in een eerdere brief de zorgexperts uit om mee te denken over verbeterpunten voor als er een tweede coronagolf komt. Die adviezen zouden voor september moeten worden opgestuurd naar de Tweede Kamer, maar de experts willen niet zo lang wachten.

Advies

Deskundigen hebben gisteren al een advies opgesteld dat zij gedeeld hebben met Nieuwsuur. Volgens de experts vraagt „de snelle progressie van het aantal gerapporteerde gevallen om eveneens snelle actie, waardoor wij besloten deze brief nu reeds te sturen, voorafgaand aan de evaluatie”.

Ook schrijven de experts dat de stijging in het aantal besmettingen niet alleen toe te schrijven valt aan het gedrag van de burger. Overheidsboodschappen zijn volgens hen niet duidelijk genoeg en de afgelopen weken zou de voorlichting te beperkt zijn geweest.

Bovendien is volgens de deskundigen het contactonderzoek onvolledig en vaak niet op tijd. Ook de toename van vliegverkeer en het feit dat terugkerende reizigers niet in quarantaine hoeven, zou volgens de experts een rol kunnen spelen in de stijging van het aantal besmettingen.

Maatregelen

De maatregelen waar de deskundigen voor pleiten zijn onder andere de invoering van mondkapjesplicht in de horeca en bij contactberoepen, meer investeren in bron- en contactonderzoek en het verplicht stellen van quarantaine voor reizigers die terugkomen uit risicogebieden.

Minister De Jonge heeft nog niet gereageerd op de brief van de experts.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.