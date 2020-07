Veel Nederlanders tasten in het duister over 5G

Voor bijna de helft van de Nederlanders (45 procent) is er nog veel onduidelijk over de uitrol van 5G. Dat blijkt uit een onderzoek van KPN onder ruim duizend Nederlanders.

Vooral de straling van netwerk levert de meeste zorgen op bij mensen. 19 procent denk het niet goed is voor je gezondheid en ruim een derde van de respondenten (35 procent) geeft aan nog veel vragen te hebben over 5G.

Vrouwen maken zich vaker zorgen

Opvallend is dat vrouwen zich vaker zorgen lijken te maken over de schadelijke effecten van 5G dan mannen (31 procent tegenover 16 procent). Vrouwen geven dan ook twee keer zo vaak aan dat ze de straling lijken op te merken dan mannen. Zowel mannen als vrouwen geven aan niet veel vertrouwen te hebben in de overheid als het aankomt op het verantwoordelijke uitrollen van 5G in Nederland.

„Het is niet gek dat de twijfels over 5G door alle onderzoeken eerder toe- dan afnemen. Met onderzoek kun je namelijk nooit 100 procent bewijzen dat iets veilig is, want nieuwe onderzoeken kunnen altijd een schadelijk effect ontdekken”, legt Fred Woudenberg, expert risicoperceptie en risicocommunicatie, uit. „De beste manier om twijfels over de schadelijkheid van 5G weg te nemen, is door mensen in staat te stellen de blootstelling eraan te beperken, los van de blootstellingslimieten die de overheid hanteert. Voor elektrogevoelige mensen zou een stralingsarm gebied kunnen helpen.”

Docuserie

KPN komt met een vierdelige docuserie over 5G. De telecomprovider hoopt met de serie de belangrijkste vragen over het 5G netwerk, dat in 2022 beschikbaar is in Nederland, te beantwoorden. De eerste aflevering van de docuserie is vanaf donderdag te zien op Youtube en gaat over het effect dat 5G heeft op onze gezondheid.

