Duitsers gaan loco op Mallorca, minister bang voor tweede Ischgl

Duitse toeristen feesten zich een slag in de rondte op Mallorca en lappen de coronamaatregelen aan hun Stiefel. Duitse minister maakt zich zorgen.

Jens Spahn, de Duitse minister van Volksgezondheid, uitte tijdens een persconferentie vandaag zijn bezorgdheid over het gedrag van Duitse toeristen op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. Ze trekken zich niets aan van de coronamaatregelen en gaan gewoon uit zonder mondkapje en zonder voldoende afstand te houden. Samen met een paar Engelse feestbroeders, getuige de filmpjes die op social media circuleren.

Mallorca: German & English Tourists live up their bad reputation 😡https://t.co/LKYhKeTaDA via @MajorcaDaily — Dr Olaf Bachmann (@Falo12147944) July 12, 2020

Geen ‘Feierverächter’

„Ik ben geen feesthater”, zei Spahn. „Maar dit is niet het moment om uitgelaten te feesten.” Door de alcohol, de nabijheid die wordt gezocht en de ontremming wordt het het virus veel te gemakkelijk gemaakt, volgens Spahn. „De beelden van Mallorca baren me zorgen, we moeten oppassen dat de ‘Ballermann’ (de belangrijkste locatie voor de Duitse partytoeristen op het Spaanse eiland. red) geen tweede Ischgl wordt.” Hiermee doelt hij op de Oostenrijkse skiplaats waar een grote corona-uitbraak was en een van de grootste corona-brandhaarden werd.

In der #BPK habe ich deutlich gemacht: Wir wollen das gemeinsam Erreichte nicht aufs Spiel setzen. Denn es ist noch nicht ausgemacht, ob es eine zweite Welle gibt. Gerade in der Urlaubszeit ist Vorsicht geboten: Wir müssen aufpassen, dass #Ballermann nicht zweites Ischgl wird. pic.twitter.com/AceYSFxFga — Jens Spahn (@jensspahn) July 13, 2020

AHA!

De minister deed een dringend beroep op alle Duitsers om zich aan de zogenoemde AHA-regels te houden: Abstand – Hygiene- Alltagsmasken (mondkapjes). Als voorbeeld van te lichtzinnig gedrag noemt Spahn ook het organiseren van alternatieve Wiesn-feesten, zoals de Oktoberfeesten in München. „Waar gefeest wordt, is het risico bijzonder groot.”

Media

Media op Mallorca bestempelden de situatie rond de voornamelijk Duitse feestvierders als chaos. Een Duitstalige krant zei dat het leek alsof niemand ooit van de coronapandemie had gehoord. Videobeelden tonen groepen Duitse vakantiegangers die zich drinkend, zingend en dansend op terrasjes vermaken. Het valt niet in goede aarde, ook niet op social media.

Demo mondkapjes

Ook hebben zo’n 100 Duitsers afgelopen zaterdag gedemonstreerd tegen de mondkapjesplicht, die sinds dit weekend op het eiland geldt.

