In het Ibiza van de Alpen ‘recordaantal antilichamen’

Op plekken waar veel mensen samen waren vlák voordat de corona-pandemie uitbrak, hebben de bewoners nu vaak de meeste antilichamen in hun bloed. Tirol spant de coronakroon.

De bevolking van het Tiroler skioord Ischgl, waar de grootste corona-uitbraak van Oostenrijk plaatsvond, heeft het hoogste percentage antilichamen (of antistoffen) tegen het nieuwe coronavirus dat tot nu toe is gemeten. Dat stellen wetenschappers van de Medische Universiteit van Innsbruck. Bij maar liefst 42 procent van de inwoners zijn antilichamen gevonden.

Die Antikörperstudie aus #Ischgl ist da, durchgeführt von der Meduni Innsbruck: 42,4 Prozent (!) der Getesteten sind Antikörper-positiv. Getestet wurden 1473 Personen, das entspricht etwa 80 Prozent der Ischgler Bevölkerung. — Jakob Winter (@winter_jakob) June 25, 2020

Ibiza van de Alpen

Duizenden mensen raakten besmet in Ischgl, dat zichzelf aanprijst als ‘het Ibiza van de Alpen’. Het virus kon zich onder meer in après-skibars snel verspreiden. Op 7 maart werd er voor het eerst iemand positief getest en een week later werd er een quarantaine ingesteld. Toeristen mochten wel terug naar huis reizen, waardoor het virus verder door Europa werd verspreid.

Hoogste aantal

„De aanwezigheid van antilichamen is de hoogste die tot nu toe in een onderzoek is gevonden”, zegt Dorothee von Laer, de directeur van het virologisch instituut van de universiteit. „Hoewel in deze mate geen sprake is van groepsimmuniteit, zou de bevolking van Ischgl wel in hoge mate beschermd moeten zijn.”

Testen

In andere studies werd gesteld dat 10 procent van de inwoners van Genève en 27 procent van de inwoners van het Italiaanse Val Gardena antilichamen in hun bloed hebben. Antilichaam-testen en zogeheten PCR-testen werden uitgevoerd bij 1473 inwoners van Ischgl, zo’n 80 procent van de bevolking. Slechts 15 procent van de mensen met antilichamen was eerder positief getest op het longvirus, zegt de universiteit.

Ondanks het feit dat het coronavirus vroeg opdook in Oostenrijk, is het aantal besmettingen er relatief laag. Het longvirus is er in totaal bij 17.477 mensen vastgesteld, van wie er 693 zijn overleden.

Wat zijn antistoffen?

Antistoffen zijn een belangrijk wapen in de afweer tegen infecties. Wanneer je die in je bloed hebt en dus besmet bent geweest met het coronavirus, is de kans op een nieuwe besmetting veel kleiner. De mate waarin de stoffen worden gevonden bij bloeddonors geven een indicatie van de verspreiding van het virus onder de bevolking.

Als mensen het virus al eens hebben gehad, kan hun lichaam in het vervolg beter reageren als het virus weer het lichaam probeert binnen te dringen. Voor het coronavirus staat het alleen niet vast dat mensen per definitie immuun zijn na een eerste besmetting.

Antistoffen zijn belangrijk in de strijd tegen corona, omdat er een geneesmiddel mee kan worden ontwikkeld.

Dit weekend werd bekend dat Sanquin 10 miljoen euro krijgt van de overheid, om grootschalig plasma in te zamelen van herstelde coronapatiënten. In dit plasma zitten antistoffen tegen het virus, waarmee een geneesmiddel kan worden ontwikkeld. https://t.co/OwqKGT87As pic.twitter.com/PRGgZnamTj — Sanquin (@sanquin) June 22, 2020

Brabant en Limburg

In ons land hebben inwoners van Noord-Brabant en Limburg de meeste antistoffen in hun bloed, zo meldde Sanquin vorige week. De bloedbank constateert dat uit een nadere analyse van de ruim 7000 bloedmonsters die tussen 9 en 18 mei zijn getest. In het midden en het oosten van Brabant en in Limburg bleek tussen de 8 en 10 procent van de onderzochte monsters antistoffen te bevatten. Landelijk was dit 5,4 procent, meldde Sanquin al eerder. Een heel groot verschil dus met het percentage in Ischl.

Dat in Limburg en Brabant meer mensen met antistoffen wonen, is in lijn met andere cijfers over de coronapandemie. In de twee zuidelijke provincies raakten relatief ook de meeste mensen besmet en waren ten opzichte van de bevolkingsomvang de meeste ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Dat er, net zoals in de après-skibars in Ischl, veel mensen bijeen waren tijdens de carnaval, waardoor het virus z’n gang kon gaan, heeft daar zeker aan bijgedragen

