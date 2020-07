Zo bepaal je de waarde van een blog

Blogs zijn een belangrijk marketinginstrument. Blogs kosten geld, maar hoe wordt de waarde ervan bepaald? Hier lees je de tools die je nodig hebt.

Content is king, wordt er wel geroepen. Content, oftewel teksten, zijn van groot belang voor de marketing van een bedrijf. Hoe? Met blogs kun je klanten wegwijs maken, een oplossing bieden en ze bijstaan in hun zoektocht naar informatie. Blogs zijn voor een bedrijf van groot belang om hun product onder de aandacht te brengen en klanten aan zich te binden.

De zoektocht naar de juiste blogger voor jouw product of dienst word je gemakkelijk gemaakt met onze dienst, de grootste database met bloggers en websites. Met de juiste blog en website krijgt jouw bedrijf een steeds groter speelveld en komen jouw diensten op de meest uiteenlopende en soms juist gerichte plekken terecht. Gewoon online, in de vorm van gerichte SEO-content. Op deze manier wordt influencer marketing je gemakkelijk gemaakt.

Wat een blog moet kosten is meetbaar

De kosten voor een blog zijn voor veel bedrijven lastig in te schatten en als er al bedragen worden genoemd verschillen deze onderling vaak zoveel van elkaar dat je geen idee waar je goed aan doet. Daarom is het belangrijk dat er meetbare criteria zijn. De prijs van een blog hangt af van de metrics die uit een aantal factoren bestaat.

• Aantal bezoekers en kwaliteit van website

Als eerste is het aantal maandelijkse unieke bezoekers (MUB) op de website van belang. Vervolgens is er de Trust Flow, die hoger is naarmate de kwaliteit en betrouwbaarheid van de website beter is.

• Betrouwbare site en backlinks

Domain Auhority (DA) geeft de kracht van de website aan ten opzichte van soortgelijke websites. Betrouwbare informatie, goede teksten, inspirerende content. Het heeft er allemaal mee te maken. Dan is er nog de sterkte van het backlinkprofiel aangegeven met Domain Rank.

Backlinks zijn als het ware verwijzingen op sites naar ‘jouw’ site. Zie het als aanbevelingen. Als de blogger zegt dat jij de lekkerste koffie hebt, werkt dat beter dan wanneer het koffiemerk dat zelf zou zeggen. Uiteraard tref je op die plaats in de tekst de mogelijkheid naar jouw website door te klikken.

Kans op scoren groter met hogere metrics

De vraag: wat kost een blog, is dan ook niet in één keer vast te stellen. Alle bovenstaande metrics spelen een rol en het komt eigenlijk neer op ‘meten is weten’. Het is voor bedrijven belangrijk niet over één nacht ijs te gaan bij het kopen van blogs en het inzetten van influencers om hun producten mee te nemen in de content op websites. Het is belangrijk dat het de investering waard is. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, maar de kans op ‘scoren’ is groter als de metrics hoger is.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

