Beelden verdachte relschoppers Malieveld bij Opsporing Verzocht

De politie deed vorige week een oproep gericht aan de relschoppers, of „doorgesnoven hooligans”, zoals Rutte het omschreef, die op 21 juni op het Malieveld „fors geweld” gebruikten: Meld jezelf op een politiebureau, anders zie je jezelf terug op tv.

Maar de oproep blijkt tot nu toe tevergeefs te zijn geweest. Bij de politie hebben zich nog geen mensen gemeld die worden gezocht wegens betrokkenheid bij de rellen op het Haagse Malieveld. De politie dreigt vandaag foto’s van betrokkenen in twee opsporingsprogramma’s te vertonen en geeft hen tot die tijd alsnog de gelegenheid zich te melden, via het nummer 0800-6070. Maar dan moeten ze wel opschieten.

Dinsdag 14 juli tonen @opsporing_tv en @teamwest_tv beelden van de relschoppers die betrokken zijn geweest bij de verboden demonstratie 21/6 op het #Malieveld in #DenHaag. Wie zichzelf vóór komende dinsdag 14 juli meldt bij de politie, komt niet op tv. https://t.co/U9eBhvsw8Z — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) July 10, 2020

Viruswaanzin

Ondanks het rechterlijke verbod op de demonstratie van de groep ‘Viruswaanzin’, begaf een mix van demonstranten en onruststokers zich toch naar het Malieveld in Den Haag op 21 juni. „Tijdens de confrontaties met de ME is fors geweld gebruikt door de onruststokers”, liet de politie weten. „Zij gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME fysiek te lijf.”

De politie hield 425 personen aan, het merendeel voor overtreding van de Wet Openbare Manifestatie (WOM). De meeste verdachten zijn veelal met een boete „heengezonden”. Twaalf mensen zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging, maar de politie zoekt nog altijd „een aantal” anderen. Het rechercheteam is de afgelopen weken druk bezig „met het bekijken van beeldmateriaal en probeert de identiteiten van de verdachten te achterhalen.”

Rutte

Premier Mark Rutte zei later dat „doorgesnoven hooligans” misbruik hebben gemaakt van de demonstratie tegen de coronamaatregelen, iets wat op veel reacties op social media kon rekenen.

Ik hoop het. Ik vecht voor mijn grondrechten voor mij voor jou voor mijn kinderen. Ik was 1 vd doorgesnoven hooligans aldus rutte 21 juni. In de kring… pic.twitter.com/peAGKnmm5R — Lexyalexia (@Lexyalexia1) July 11, 2020

Opsporing Verzocht

Dinsdag zullen er in de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Team West beelden van de relschoppers worden vertoond, zo belooft de politie. De beelden van de getoonde verdachten zijn vanaf morgenmiddag 17.00 uur ook te vinden op Politie.nl.

