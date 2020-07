Coronavirus buitenland: nieuwe lockdowns in Spanje en Marokko

In Nederland worden de maatregelen rondom het coronavirus steeds minder beperkend. Volgens een peiling van Maurice de Hond vindt 53 procent van de Nederlanders dat dat ook snel genoeg gaat. Zulke situaties zijn in het buitenland nog ver weg: Spanje en Marokko hebben nieuwe lockdowns afgekondigd voor bepaalde regio’s.

Zondag zijn in de Spaanse noordwestelijke regio Galicië 70.000 mensen in lockdown geplaatst, uit angst voor een nieuwe uitbraak van het coronavirus. In de Zuid-Marokkaanse havenstad Safi is hetzelfde gebeurd. In een visconservenfabriek in Safi is volgens de autoriteiten een nieuwe uitbraak van het gevreesde virus vastgesteld.

Regio Spanje in lockdown door corona

Alle inwoners van de stad La Marina, 140 kilometer ten oosten van La Coruna in Spanje, zullen de omgeving niet kunnen verlaten. Bijeenkomsten van meer dan tien mensen worden verboden, om de kans op besmetting te beperken.

“Op dit moment hebben we 106 positieve gevallen, een stijging van 21 gevallen ten opzichte van de voorgaande dag”, vertelde de Galicische regionale gezondheidsfunctionaris Jesus Vazquez op een persconferentie in de provinciehoofdstad Lugo.

Ook lockdown in Catalonië

De maatregel komt slechts een dag nadat 200.000 mensen in Catalonië weer in lockdown gingen. Dit na een “sterke toename” van het aantal besmettingen bij de noordoostelijke stad Lerida, zo’n 150 kilometer ten westen van Barcelona.

De Spanjaarden hebben vanaf maart drie maanden lang een van ’s werelds zwaarste lockdowns doorstaan. In Spanje zijn 28.385 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er zijn meer dan 250.000 besmettingen.

Versoepelingen in Marokko

De beperkingen in Marokko worden sinds 25 juni versoepeld, de grenzen zijn wel nog steeds gesloten. Tienduizenden Marokkanen kunnen al maanden niet terug naar huis en buitenlanders in Marokko kunnen er niet weg. De medische noodtoestand geldt in ieder geval nog tot 10 juli. Mensen kunnen wel weer de deur uit, met een verplicht mondkapje. De horeca en sportcentra zijn weer open en het openbaar vervoer rijdt weer.

Maar in de stad Safi is dus nu, uit angst voor een nieuwe uitbraak, een lockdown afgekondigd. In heel Marokko zijn 14.000 gevallen vastgesteld, 9500 patiënten zijn genezen en 234 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Coronavirus in vleesverwerkende bedrijven Oostenrijk

In Oostenrijk zijn in drie grote vleesverwerkende bedrijven coronagevallen geconstateerd. Twee van de bedrijven liggen niet ver van de Duitse grens.

In totaal twaalf medewerkers zijn positief getest op het coronavirus, bevestigde het crisisteam van de deelstaat Opper-Oostenrijk zondag tegen persbureau APA.

Er waren zeven gevallen in een slachthuis in het district Ried im Innkreis ten zuiden van de Duitse grens bij Bad Füssing. In het district Braunau, tegenover het Duitse Simbach am Inn waren er twee gevallen. Drie gevallen werden vastgesteld in het district Wels-Land, zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van Ried. Andere medewerkers worden zondag nog getest.

