Tal van versoepelingen per 1 juli: dit zijn ze allemaal op een rij

Nederland gaat een nieuwe fase van coronamaatregelen in. Vanaf 1 juli geldt een groot aantal nieuwe versoepelingen.

Premier Mark Rutte zette alle versoepelingen, met minister Hugo de Jonge (en uiteraard gebarentolk Irma Sluis) aan zijn zijde, uiteen. Dit zijn ze op een rij.

Jongeren en afstand

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht. Op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten, waar na de vakantie weer meer onderwijs wordt gegeven, houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Ouderen en afstand

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om: contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;

mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs), sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

Contactberoepen

Bovenstaande nieuwe regel betekent dat alle contactberoepen, zoals de sekswerker, weer zijn toegestaan. Veel eerder mochten andere contactberoepen zoals kappers al weer aan het werk.

Bijeenkomsten binnen

Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Echter: geen maximumaantal personen bij vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Ook een voorwaarde: 1,5 meter afstand houden. In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met een doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Bijeenkomsten buiten

Maximaal 250 personen (exclusief personeel). In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.

Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering, 1,5 meter afstand houden en een gezondheidscheck vooraf. In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Voetbalstadions: toeter mee

Bovenstaande regel betekent dat voetballen met publiek (in aangepaste hoeveelheden uiteraard) weer mogelijk is, als de competitie in september begint. Vanmorgen lekte dit al uit. Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is echter niet toegestaan. Op sociale media is over deze laatste maatregel grote verbazing. Niet schreeuwend publiek bij een voetbalwedstrijd in een stadion… dat is een utopie. Rutte daar overigens over: „Dan neem je maar een toeter mee.”

Vervoer

In het openbaar vervoer blijft het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn echter weer beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits zoveel mogelijk te mijden.

Voor overig vervoer als taxi’s, personenbusjes en touringcars geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht. In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Heropening scholen

Alle scholen tot en met de middelbare, mogen weer open. Dit geldt per 1 juli, maar gaat in de praktijk natuurlijk pas na de zomervakantie in. De onderwijsbonden AOb en CNV Onderwijs vinden het ‘een logisch besluit’. „De anderhalve meter afstand voor scholieren onderling was op papier goed bedacht, maar bleek in de praktijk niet vol te houden”, zegt AOb-bestuurder Hendrik de Moel.

Verruiming voor koren

Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.

Grote evenementen later

Ondanks de versoepelingen die per 1 juli gelden, zal het evenementenseizoen nog niet op die datum beginnen. Het verlenen van vergunningen duurt namelijk nog wel een week of zes. Grote evenementen zullen dan ook weer pas echt georganiseerd worden vanaf half augustus, denkt premier Rutte. Organisatoren moeten ervoor zorgen dat de coronamaatregelen worden nageleefd. Discotheken en nachtclubs blijven sowieso tot 1 september gesloten.

