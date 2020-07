Beroerd weer deze week met regen en lage temperaturen

Slecht nieuws voor iedereen die deze week vakantie viert in eigen land: het weer wordt namelijk nat en koud, zo laat Buienradar weten.

Zaterdag was het al druilerig weer met veel motregen en temperaturen die tegenvielen. Ook zondag zal het niet veel beter worden. Zo zullen er verspreid over het land buien vallen en de temperatuur loopt op tot maximaal een graad of 21. Daarnaast staat er een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Het KNMI heeft voor de kust zelfs code geel afgekondigd in verband met windstoten tot wel 80 kilometer per uur. Ook de komende nacht zal het regenachtig en guur blijven.

Het is vanochtend nog een grijze bedoening met zware bewolking en af en toe wat regen en motregen. Op de satelliet zien we de opklaringen wel dichterbij kruipen⛅ Krijgt de zon bij jou nog een kans vandaag? Check het hier: https://t.co/I4xmUZdAnP pic.twitter.com/quKHvxo6TL — Buienradar (@BuienRadarNL) July 5, 2020

In gesprek met het RTL Nieuws laat Leander de Wit van Buienradar weten dat het weer morgen op sommige plekken al iets beter wordt. Zo zal de zon zich met enige regelmaat laten zien. Het blijft echter niet droog, met name in het noorden en het noordoosten van het land zullen enkele buien vallen met kans op onweer.

De temperatuur zal dan ergens rond de 18 graden uitkomen. Volgens De Wit is ‘dat vier graden te koud voor de tijd van het jaar’.

Mocht je op vakantie zijn in eigen land en toch iets willen ondernemen dan is dinsdag de beste dag om dat te doen. Dinsdag wordt namelijk de beste dag van de week met minder neerslag en ook de wind zal gaan liggen.

Hogedrukgebied

Woensdag daarentegen is een dag waarop je absoluut niks buitenshuis moet gaan doen. “We zullen best wel veel regen krijgen. Het wordt echt een vieze dag wat dat betreft. Ook de wind trekt wat aan.” Daarnaast wordt het wederom slechts 18 graden, niet echt weer om erop uit te gaan dus.

Volgens De Wit ‘is deze week gewoon beroerd’. Eind deze week en volgende week wordt het naar alle waarschijnlijkheid weer beter weer. Zo is er op de weermodellen te zien dat er rond vrijdag een hogedrukgebied onze kant op komt. Dat hogedrukgebied gaat gepaard met minder regen en hogere temperaturen.

