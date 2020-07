Politie in Zeeland rukt uit voor kind (11) met balletjespistool

Agenten met kogelwerende vesten aan zijn zondagmiddag in het dorpje Noordgouwe (Zeeland) uitgerukt na een melding dat er een man met een pistool rondliep.

Na onderzoek bleek dat het geen man, maar een 11-jarig kind was. Ook kwamen politieagenten erachter dat het kind niet met een echt pistool, maar met een balletjespistool aan het spelen was.

Het speelgoedpistool is in beslag genomen door de politie, omdat deze nepwapens niet zijn toegestaan. In Nederland is het hebben van een luchtdrukpistool niet toegestaan als je onder de 18 jaar oud bent. Omroep Zeeland meldt dat het pistool vernietigd wordt.

Uit #Noordgouwe kwam rond 13 uur de melding dat er een man met een pistool zou rondlopen in het dorp. Collega's zijn met de nodige voorzorgsmaatregelen ter plaatse gegaan. Later bleek het om een 11-jarig kind te gaan dat aan het spelen was met een balletjespistool. #vernietigd — Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) July 5, 2020

