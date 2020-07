Corona buitenland: Oostenrijk ‘minder soepel’, code oranje in Kroatië

Coronanieuws van over de grens: Oostenrijk draait versoepelingen corona terug. Code oranje in Kroatië, Nederlandse reizigers kunnen naar huis.

De Oostenrijkse regering ziet zich genoodzaakt een deel van de versoepelingen van de coronamaatregelen weer terug te draaien omdat het aantal besmettingen stijgt. Het dragen van een mondkapje in een winkel, bank of postkantoor wordt vanaf vrijdag weer verplicht.

Ook voor religieuze diensten komen er beperkingen. Iedere gelovige moet een mondkapje dragen als de religieuze gemeenschap contacten heeft met risicogebieden in het buitenland. Gebedshuizen gaan dicht na een positieve test, kondigde bondskanselier Sebastian Kurz aan. Mondkapjes waren de laatste tijd alleen nog verplicht in het openbaar vervoer en in enkele regio’s. Ook de grenscontroles met Hongarije en Slovenië worden versterkt.

Oostenrijk nam als een van de eerste Europese landen drastische maatregelen tegen de corona-uitbraak. Daardoor kon het ook als een van de eerste die beperkingen deels weer opheffen. Inmiddels zijn er weer dagen dat meer dan 100 personen een infectie oplopen.

Vakantie naar Kroatië wordt afgeraden

Vakantiereizen naar heel Kroatië worden weer ontraden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het land is in het reisadvies van code geel naar oranje gegaan.

De besmettingsgraad van het coronavirus is toegenomen, aldus het ministerie. „Reis alleen naar Kroatië als dat noodzakelijk is.” Mensen die in Kroatië zijn, worden bij terugkeer „dringend” verzocht veertien dagen in quarantaine te gaan. Kroatië is zwaar getroffen door het coronavirus. Het land met vier miljoen inwoners is erg afhankelijk van het toerisme. De afgelopen jaren steeg de populariteit van Kroatië als vakantieland.

Vakantiegangers die naar Kroatië zijn afgereisd via een reisorganisatie kunnen terug naar huis worden gebracht als ze dat willen. Mensen die binnenkort naar het land af zouden reizen, kunnen rekenen op een voucher, geld terug of moeten hun vlucht omboeken. Het reisadvies voor het land veranderde dinsdagmiddag van code geel naar oranje. Via TUI zijn op dit moment 600 Nederlanders in Kroatië op vakantie.

Amerika: luchtvaart staat te trappelen

Grote Europese en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen willen weer passagiers kunnen vervoeren tussen Europa en de Verenigde Staten. Daarom roepen ze de autoriteiten in Brussel en Washington op om samen te werken aan gemeenschappelijke testen van vliegtuigpassagiers op COVID-19. Daarmee zou de reizigersstroom weer op gang kunnen worden gebracht.

American Airlines, United Airlines, Lufthansa en International Airlines Group (IAG), het moederbedrijf van Iberia en British Airways, hebben hiervoor samen een brief opgesteld. Die hebben ze verstuurd aan de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en Ylva Johansson, de eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken.

Door de coronacrisis is Europa op slot voor de meeste Amerikanen en omgekeerd de VS voor de meeste Europeanen. Onderling overleg heeft nog niet tot heropening van de grenzen geleid. „We erkennen dat testen een aantal uitdagingen met zich meebrengt, maar we zijn van mening dat een proef-testprogramma voor de trans-Atlantische markt een uitstekende gelegenheid zou kunnen zijn voor de overheid en de industrie om samen te werken en manieren te vinden om obstakels te overwinnen”, stelden de luchtvaartmaatschappijen vandaag.

Coronatest nodig voor vlucht naar China

Mensen die naar China vliegen moeten voor ze in het vliegtuig stappen de resultaten van een test laten zien die aangeven dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Dit hebben de de Chinese luchtvaartautoriteiten vandaag gezegd. De test mag niet ouder dan vijf dagen zijn. De instelling die de test doet, moet daar geschikt voor worden geacht door de Chinese ambassade in het land.

Inwoners van China kunnen een afbeelding van hun negatieve testcertificaat invoeren in een gezondheidsapp. Buitenlanders moeten volgens de nieuwe regels naar een ambassade of consulaat van China gaan met het bewijs dat ze niet besmet zijn.

De nieuwe regels kunnen een struikelblok zijn voor sommige reizigers. In tal van landen worstelen de autoriteiten met de beschikbare tests. Zo kan het in delen van de Verenigde Staten soms twee weken duren voordat mensen de uitslag krijgen.

Belgische nationale feestdag op balkon

De Belgische nationale feestdag ziet er dit jaar helemaal anders uit door het coronavirus. Zo is de grote vuurwerkshow afgelast, is er geen militaire optocht en is het Bal National omgezet naar een Balcon National. Normaal gesproken trekken ongeveer 100.000 mensen naar de Belgische hoofdstad, de politie vroeg mensen om vandaag thuis te blijven.

De Belgen vieren ieder jaar op 21 juli hun nationale feestdag. Op die dag in 1831 werd de eerste koning der Belgen, Leopold I, beëdigd. In 1830 wist België zich tijdens de Belgische Revolutie los te maken van Nederland.

Het militaire defilé en de burgerlijke parade konden niet plaatsvinden vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. In plaats daarvan waren er momenten waarin de slachtoffers van het longvirus worden herdacht en waarin alle zorgmedewerkers in het zonnetje worden gezet. Dat gebeurde tijdens het traditionele Te Deum in de ochtend en in het paleis in de middag. Tijdens de kerkdienst werden eerst drie minuten stilte gehouden en daarna luidden drie minuten lang de kerkklokken voor de slachtoffers van het virus.

Meer dan 80.000 doden in Brazilië

Het coronavirus blijft zich in Latijns-Amerika verder verspreiden. In Brazilië zijn inmiddels meer dan 80.000 mensen aan de gevolgen van het virus overleden, meldde de Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid vandaag. In het land zijn in de afgelopen 24 uur ruim 20.000 nieuwe besmettingsgevallen gerapporteerd en 632 sterfgevallen.

Het land is op de Verenigde Staten na wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Bij zeker 2,1 miljoen mensen is vastgesteld dat ze het coronavirus hebben (gehad). Van hen zijn er 80.120 overleden.

In Brazilië zijn ook nog eens twee ministers besmet geraakt. Het gaat om Onyx Lorenzoni (Burgerschap) en Milton Ribeiro (Onderwijs), die dat beiden op sociale media bekendmaakten. Van twee leden van de regering van president Jair Bolsonaro was al eerder bekend dat ze het virus hebben opgelopen en ook de president zelf is besmet.

