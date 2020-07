Zo verlaten waren de drukste toeristische plaatsen tijdens corona

Als je nu over de Dam of de Amsterdamse Wallen loopt, lijkt het alsof corona niet bestaat. Hoe anders was dat op de drukste toerismeplekken op aarde. Dat bijzondere ‘verlaten beeld’ is in een fotoboek vastgelegd.

Verlaten straten heet het onlangs verschenen werk vol indrukwekkende foto’s waar de stilte vanaf druipt. Han van Bree maakte een selectie uit de meest indrukwekkende beelden die in deze coronatijd door beroepsfotografen over de hele wereld zijn gemaakt. Het boek vormt een beeldverslag van de normaal drukstbezochte plekken over de hele wereld die er de afgelopen maanden zo uitgestorven bij lagen.

Toerismeplekken onheilspellend leeg

Han van Bree is historicus met als specialiteit de geschiedenis van het koningshuis. In 2018 verscheen van zijn hand Willem-Alexander vijf jaar koning. Deze keer even geen koningshuis, maar leegte. Onheilspellende leegte.

Het is de droom van iedere toerist: foto’s maken van beroemde bouwwerken, pittoreske pleinen of sfeervolle steegjes zonder dat er mensen op staan. Maar door het almaar toenemende massatoerisme is dat tegenwoordig vrijwel onmogelijk. De Spaanse Trappen in Rome, de Karelsbrug in Praag, het Rode Plein in Moskou, de Taj Mahal in Agra of de Sagrada Família in Barcelona – van vroeg tot laat staan er vrijwel altijd mensen hinderlijk in de weg. Tot het coronvirus COVID-19 in z’n greep kreeg.

Schoonheid van de toeristenloze leegte

Het hele voorjaar was het, vanwege het zich wereldwijd verspreidende virus, ineens wel mogelijk om overal lege pleinen, onbemensde gebouwen en verlaten straten te fotografen. Het kon, maar het mocht niet. Een reisverbod maakte dat voor de gewone toerist onmogelijk. Beroepsfotografen grepen hun kans en deden wat iedereen graag wil. Hun markantste foto’s van verlaten straten, stegen, pleinen en gebouwen zijn nu bijeengebracht. Han van Bree: „Om blijvend te kunnen genieten van de onwezenlijke schoonheid van de toeristenloze leegte.”

„Iedere dag stonden drommen toeristen elkaar al voor zonsopgang te verdringen bij de ingang van de Taj Mahal in Agra, India. Wanneer de toegangspoorten van het complex opengingen, renden de voorsten met de camera in de aanslag naar binnen in de hoop het wereldwonder te kunnen vastleggen zonder de hinderlijke aanwezigheid van andere mensen. Slechts een paar gelukkigen slaagden daar ook in”, schrijft Van Bree verder. „De rest van de dag krioelde het van de toeristen rond dit zeventiende-eeuwse grafmonument.”

Manneke Pis plaste nooit onbespied

„Op sommige plekken was het zelfs al helemaal niet meer mogelijk om beroemde gebouwen, bruggen of pleinen vast te leggen zonder mensen. Op de Karelsbrug in Praag en de Ponte Vecchio in Florence was het 24 uur per dag een drukte van belang, met name van souvenirverkopers. Rond de Sagrada Família wemelde het altijd van de mensen en Manneke Pis in Brussel mocht vrijwel nooit eens onbespied zijn waterstraal laten klateren.”

Kortom: de toeristen zaten de toeristen in de weg als het om fotograferen ging. Het vastleggen van onbezoedelde plekjes was in de loop der jaren steeds lastiger geworden. Het massatoerisme nam steeds wereldomvattender vormen aan. Chinezen en Japanners overspoelden Brugge en Giethoorn, het geratel van rolkoffers was niet meer weg te denken uit het centrum van steden als Amsterdam, Londen, Barcelona en Parijs.

Metro maakte een fotoselectie uit Verlaten straten van uitgeverij Het Spectrum, met bovenaan dit artikel uiteraard de onheilspellende Dam in de hoofdstad.

Arc de Triomphe, Parijs

De Chinese Muur

Grote Markt, Brussel

Vrij spel voor vogels India

Karelsbrug, Praag

Het Rode Plein, Moskou

Times Square, New York

Toren van Pisa

Tower Bridge, Londen

