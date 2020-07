Weekupdate RIVM: aantal besmettingen corona neemt snel toe

Afgelopen week werden 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op corona. Dat is bijna een verdubbeling van de gemelde COVID-19-besmettingen in de voorgaande week. Toen waren er 534 nieuwe meldingen.

Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat sinds deze maand in plaats van een dagelijkse update wekelijkse cijfers naar buiten brengt. „Dit is zorgwekkend. Als de maatregelen versoepeld worden, grijpt het virus vrij snel zijn kans om zich te verspreiden. Het is ook zorgwekkend dat mensen met klachten zich niet laten testen. Ze gaan toch naar hun werk en maken toch afspraken met hun vrienden”, zegt Aura Timen, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Houd je aan de maatregelen

„We zien dat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus weer toeneemt”, stelt het RIVM in een bericht. „Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden. Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven, thuiswerken en testen bij de eerste klachten.”

Het reproductiegetal laat bij een epidemie zien hoe snel het virus zich verspreidt. Het reproductiegetal (Rt Real Time geheten) is deze week 1,29. Het is voor het eerst sinds 15 maart dat de bandbreedte van het getal geheel boven de 1,0 ligt. Dat is ook een aanwijzing dat na een periode van weinig besmettingen de verspreiding van het nieuwe coronavirus weer toeneemt in Nederland. Met het huidige reproductiegetal van 1,29 besmetten 100 mensen samen weer 129 andere mensen.

Percentage positieve testen stijgt

Tussen 13 juli en 19 juli hebben 88.886 personen zich laten testen bij de testlocaties van de GGD. Dat zijn ruim 12.000 meer uitgevoerde testen dan de week daarvoor, toen 75.547 testen werden afgenomen. Het percentage mensen met een positieve test steeg van 0,6 procent in week 28 (6 tot en met 12 juli) naar 1,0 procent in de week van 13 tot en met 19 juli.

Er zijn regionale verschillen in het aantal meldingen per provincie. Met name in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland is een toename te zien in het aantal meldingen.

Aantal besmettingsclusters in Nederland

Verspreid over het land neemt het aantal lokale clusters met meer dan twee aan elkaar gerelateerde besmettingen toe. Er zijn op dit moment 96 actieve COVID-19 clusters in Nederland. De gemiddelde grootte van deze clusters is 5,4 personen. Deze besmettingen vinden voornamelijk plaats in de thuissituatie, maar de laatste weken is er een toename van besmettingen die het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of in het café.

In Hillegom en Goes zijn grote clusters, maar volgens Aura Timen zijn in Amsterdam en Rotterdam ook een paar groepsuitbraken. Timen: „De trend is overal hetzelfde. Wat meer feesten, wat meer genieten, maar dat betekent ook dat we minder serieus omgaan met de maatregelen.”

Het RIVM kreeg in de afgelopen week meldingen van 7 sterfgevallen (vorige week 8, de week daarvoor 19) en 19 ziekenhuisopnames (vorige week 16, de week daarvoor 9).

Lees ook: Nieuwe coronaclusters in Brabant: ‘Veel mensen halen feestjes in’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.