Deze drie landen willen deze maand naar Mars toe

Mars is misschien wel de planeet in ons zonnestelsel die het meest tot de verbeelding spreekt. Het is dan ook geen wonder dat verschillende landen er maar al te graag naartoe willen.

Het was afgelopen weekend groot nieuws: de Verenigde Arabische Emiraten hebben een Marsmissie gelanceerd. Het is hun eerste ruimtemissie naar een andere planeet. Zij zijn zeker niet de enige die deze maand naar Mars willen. Ook China en de Verenigde Staten plannen een vlucht, alleen hebben ze wel allemaal een ander doel.

Het ideale moment om naar Mars te gaan

Het is niet verrassend dat juist deze maand drie vluchten naar Mars plaatsvinden. Dit is het ideale moment om naar de rode planeet te vertrekken. De afstand naar de planeet is op dit moment het kortst. Dat komt omdat de planeet op dit moment het dichtst bij de aarde staat. Doordat het met een andere boog en snelheid om de zon draait is het maar één keer in ongeveer twee jaar ideaal om een raket naar Mars te sturen. De reis zelf duurt ongeveer zeven maanden.

De Verenigde Arabische Emiraten gaan als eerste

Als eerste land was zoals gezegd de Verenigde Arabische Emiraten aan de beurt. Zij willen met een satelliet het weer en de atmosfeer van Mars in kaart brengen. Naast een wetenschappelijk project is dit vooral een teken van prestige. Als de satelliet Mars heeft bereikt viert het land zijn vijftigjarig bestaan. Bovendien is het de eerste keer dat een Arabisch land een missie naar een andere planeet uitvoert.

Overigens is deze missie slechts het begin van de plannen van de VAE. Het doel van het land is dat er over honderd jaar duizend inwoners van de Emiraten op Mars leven. Het ziet in ruimtevaart de optie om inkomsten te genereren als de vraag naar olie afneemt.

Mars 2020 van de Verenigde Staten

Dat de Verenigde Staten deze periode naar Mars gaan is niet heel raar. Het land heeft al eerder verschillende missies naar de planeet gestuurd. De eerste succesvolle missie dateert alweer uit 1964. Toen legde de Mariner 4 voor het eerst een reis af langs de planeet. Het verzond 22 foto’s naar NASA.

De laatste vlucht dateert uit 2018 met de Insight. Het doet onderzoek naar de bodem en ondergrondse structuur van Mars. Ook heeft het met Curiosity (een grote robotwagen) en MAVEN (onderzoek naar de atmosfeer) nog twee andere projecten die nog steeds actief zijn op de planeet. Ook zijn de oudere satellieten Odyssey en Reconnaissance Orbiter nog steeds actief.

Het nieuwe project met de toepasselijke naam Mars 2020 van de Verenigde Staten is bijzonder. Het wil met de Preseverance helikoptertechniek op Mars demonstreren. Daarnaast wil het ook landschapsfotografie gaan doen. De Preseverance wordt door NASA de eerste stap genoemd voor een retourvlucht naar Mars. Ook moet de kennis die vergaard wordt door deze missie bijdragen aan toekomstige bemande missies. Het is dan ook de grote droom van Elon Musk om een kolonie op Mars te stichten.

China’s ‘geheime’ missie

Als laatste land wil China deze zomer graag naar Mars. Het is voor het land de eerste volledige eigen missie naar de rode planeet. Het is eerder wel eens naar de planeet gevlogen, maar werkte hiervoor toen samen met Rusland en Finland. In 2011 bracht het de satelliet Yinghuo-1 in een baan rond de planeet.

Nu lanceert het de Tianwen-1. Het brengt een orbiter, lander en rover naar Mars. Veel maakt het land niet bekend over haar missie. Het blijft dan ook vaag over de doelstelling: „Een globaal en uitgebreid overzicht van de gehele planeet.” Er moet een geologische kaart van Mars gemaakt worden. Ook moeten er monsters van de bodem worden genomen en wil het met het de apparatuur de elektromagnetische velden op Mars beter begrijpen.

