Beeld van Columbus van sokkel getrokken in Baltimore

Een groep demonstranten heeft gisteravond in de Amerikaanse stad Baltimore het standbeeld van Christopher Columbus omver getrokken. Ze gooiden daarna het beeld in het water. Met touwen en een hoop trekkende mensen werd het beeld van zijn sokkel getrokken.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een standbeeld van Columbus het moet ontgelden. Eerder werden in Boston, Miami, Minnesota, Richmond en St. Paul ook al standbeelden van Columbus omvergetrokken of vernield. In Boston werd het beeld onthoofd. In San Francisco werd het standbeeld van de ontdekkingsreiziger weggehaald uit voorzorg.

Beeldenstorm

Sinds het overlijden van George Floyd is er een heuse beeldenstorm gaande in diverse landen ter wereld. Ook in Nederland werden diverse beelden beklad. Over de beelden wordt op dit moment veel gediscussieerd.

Beelden van Columbus moeten volgens demonstranten worden verwijderd omdat hij omstreden zou zijn. Zo wordt beweerd dat Columbus, die van 1451 tot 1506 leefde en oorspronkelijk uit Italië kwam, verantwoordelijk is voor onder andere genocide. Ook vindt men het raar dat wordt gezegd dat Columbus Amerika ‘ontdekte’. Eerder zaten daar al inheemse volkeren, die Columbus uitbuitte toen hij eenmaal voet op Amerikaanse bodem had gezet.

