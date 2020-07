Vrouw dood na val uit achtbaan in Frankrijk

In een pretpark in het Franse Saint-Paul is zaterdag een vrouw om het leven gekomen na een val uit een achtbaan. Het zou gaan om de ‘Formule 1’, een achtbaan met racewagens in het park, aldus Franse media.

Formule 1

Het dodelijke ongeluk gebeurde in de achtbaan Formule 1, terwijl die in werking was. Dat stelt Parc Saint-Paul in een mededeling.

Het is niet de eerste keer dat met deze attractie een dodelijk ongeval gebeurt. In augustus 2009 kwam een 35-jarige vrouw om het leven in dezelfde achtbaan.



Brandweerlieden probeerden de vrouw zaterdag nog tevergeefs te reanimeren. Het slachtoffer zou ongeveer veertig jaar zijn. Niemand anders raakte gewond.

Na het ongeval werd het Parc Saint-Paul ten noorden van Parijs meteen gesloten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.