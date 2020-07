Kanye West doet gooi naar Amerikaans presidentschap

Rapper Kanye West gaat het écht proberen: hij doet een gooi naar het Amerikaanse presidentschap. Dat maakt de 43-jarige bekend via Twitter. West kondigde zijn kandidaatschap aan op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

