BBC verbiedt gasten Black Lives Matter-symbolen te dragen

De BBC heeft medewerkers en gasten in tv-programma’s verboden om op televisie nog badges of symbolen te dragen waarmee steun wordt betuigd aan Black Lives Matter.

Jezelf en waar je voor staat uiten middels kleren met symbolen en/of teksten is iets van alle tijden. Eergisteren trok actrice Hannah Hoekstra nog flink de aandacht met haar ‘Zwarte Piet is racisme’-shirt. Ze droeg het niet tijdens een protest of op straat, maar tijdens de uitblinkerslunch van de koning, tussen alle nette jurken en jasjes. Haar kledingkeus kon op veel reacties rekenen.

Wie is Hannah Hoekstra? En waarom draagt ze een t-shirt naar een formeel diner met de koning? Ik vind dit niet stoer, maar behoorlijk onbeschaafd en onbeleefd eigenlijk. (Ongeacht de tekst op het shirt overigens.) https://t.co/W6lRnS8n7T — Kim Boon (@KimBoon94) June 30, 2020

‘Gekaapt’

Number of high-profile organisations are forced to distance themselves from Black Lives Matter as they say organisation has been "hijacked"https://t.co/qwETM5M2JU — The Telegraph (@Telegraph) July 1, 2020

Bij de BBC geldt sinds vandaag een nieuwe ‘dresscode’. Misschien zou Hannah haar Nederlandse shirt nog gewoon kunnen blijven dragen, maar wanneer het gaat om een uiting van Black Lives Matter, het protest dat startte na de dood van Amerikaan George Floyd, dan ben je niet welkom bij de Engelse zender. Ook dit maakt vele Twittertongen los.

The BBC has now banned #BlackLivesMatter badges being worn on screen. Apparently they’ve finally learned how to read and found out what BLM UK actually stands for. You couldn’t make this shit up, could you? https://t.co/j2OhtHcyCv — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) July 1, 2020

Gekaapt

De Britse omroep heeft dit gedaan nadat tegenstanders van de Black Lives Matter-beweging hadden gesuggereerd dat de programma’s van de BBC „gekaapt” zouden zijn door activisten, schrijft The Daily Telegraph vandaag.

Volgens bronnen binnen de BBC zou de directie met de maatregel de schijn dat de omroep de Black Lives Matter–beweging steunt de kop in willen drukken. „We zijn niet onpartijdig over racisme”, zou in een mail aan de medewerkers zijn gezegd. „En we voeren graag gesprekken over Black Lives Matter en de motieven. Maar het dragen van badges of symbolen gaat één brug te ver, zoals dat bij elke campagne of beweging het geval zou zijn.”

Lees hier hoe ‘fitpremier’ Boris Johnson zich opdrukte tijdens een interview tot afgrijzen van vele Britten: ‘He has tits’

Principe

In een officiële verklaring aan The Independent meldt de BBC dat journalisten en presentatoren nooit badges, buttons of politiek geladen symbolen mogen dragen als zij op televisie zijn. „Dat principe hebben wij altijd gehandhaafd en dat doen we nu dus ook”, zegt een woordvoerder.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.