Push-ups Johnson leiden tot schaamte en afgrijzen: ‘He has tits!’

Engelsen worstelen vaker dan de meeste Europeanen met obesitas en daar wil Johnson wat aan doen. Zelf is hij topfit, bewees hij gisteren door push-ups te doen tijdens een interview. De foto belandde op de voorpagina, tot schaamte van vele Britten. En hij wordt nu zelfs met Putin vergeleken.

On the front page of The Mail there is a pic of the PM face down with the caption "fit as a butcher's dog." Apparently, he is doing a press up. I really wish I was making this up. — Katy (@KatyJane_101) June 28, 2020

Even eerlijk: ook jij hebt op vakantie op Mallorca of Kreta vast weleens naar een meisje/vrouw met te veel lichaam voor haar minuscule kledij gekeken en gedacht: „Een Engelse, for sure.” Net zoals je op diezelfde vakantie wist dat de badhanddoek ‘ochtends vroeg op de stretcher bij het zwembad van een Duitse vakantieganger was. Misschien wat stereotyperend, maar dat Britten vaker kampen met overgewicht dan andere Europeanen, is ook premier Boris Johnson niet ontgaan.

Johnson zei vandaag in een radio-interview dat hij vindt dat er iets moet worden gedaan aan obesitas in het Verenigd Koninkrijk. „Ik heb altijd een erg tolerante kijk gehad op overgewicht”, zei de premier. „Maar als je naar de statistieken kijkt en naar de druk op de zorg, ben ik bang dat we aanzienlijk dikker zijn dan mensen in andere Europese landen, behalve dan de Maltezen om een of andere reden.” Johnson voegde toe dat hij de obesitas onder Britten een reëel probleem vindt. „Iedereen weet dat dit lastig is, maar ik denk dat we dit moeten benoemen.”

Zelf zegt de premier, die eind april vader werd van een jongetje (Wilfred Lawrie Nicholas Johnson), flink te zijn afgevallen nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Johnson staat bekend om zijn soms excentrieke optredens en hij houdt zijn reputatie hoog. Of eigenlijk heel laag bij de grond. Want gisteren zei hij in een interview met de krant Mail on Sunday dat hij zich inmiddels zo fit as a butcher’s dog (vrij vertaald: als een hoentje) voelt, en drukte zich een aantal keer op om dat te bewijzen. Op social media werd veelal met afgrijzen gereageerd. „He has tits.”

Only people who read The Mail would believe that a man who is clearly morbidly obese, purportedly doing a press up, can be "fit as a butcher's dog". He has tits FFS. — Nick G (@bignickguff) June 28, 2020

Britain 2020. 65,000 people dead from coronavirus, unemployment set to rocket (even with furlough), and Boris Johnson on the front of the Daily Mail boasting that he's "fit as a butcher's dog."#BorisJohnsonMustGo — Katy (@KatyJane_101) June 28, 2020

Imagine if you can any other Prime Minister in the history of this country that would have thought this an appropriate photograph to illustrate a story that they're "as fit as a butcher's dog". The state of this awful govt. pic.twitter.com/fnmODwb2kL — Suffolk 🔶#FBPE (@TimInSuffolk) June 28, 2020

Z’n sportieve uitspatting was bedoeld om aan te geven dat hij klaar was om alles aan te pakken wat in de strijd tegen het coronavirus zou komen, maar veel mensen vergeleken het met de Russische president Putin. Die klom halfnaakt op z’n paard en liet zich fotograferen om te tonen hoe goed hij in vorm was.

Remember how pathetic and insecure Putin's attempts to show how virile and macho he is come across? Boris Johnson doing push-ups has the same energy. pic.twitter.com/nAlfKclWiG — Chris Brosnahan (@ChrisBrosnahan) June 28, 2020

