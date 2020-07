Superlief: Gio (9) fietst zich suf voor zielige cheeta’s

De 9-jarige dierenliefhebber Gio Cruz uit Amstelveen heeft nog een maandje om te trainen. Op 1 augustus gaat hij zich namelijk suf fietsen om cheeta’s te helpen.

Op een ludieke wijze wil Gio geld ophalen voor deze dieren. De jongen zal in een uur tijd zo veel mogelijk rondjes gaan fietsen over de wandelpaden in Safaripark Beekse Bergen, maar de opbrengst is voor cheeta’s het Afrikaanse Botswana.

Gio, een echte dierenvriend

Gio is al zijn leven lang een grote dierenvriend. Eerder zamelde hij al geld in voor het Wereld Natuur Fonds en het No Wildlife Crime van Freek Vonk. Sinds anderhalf jaar zet hij zich ook in voor Stichting Wildlife. Hij zamelt geld in om via deze organisatie dieren te adopteren en heeft inmiddels zo al zeven soorten kunnen helpen.

Bescherming van cheeta’s

Op 1 augustus laat hij zich sponsoren voor iedere ronde dat hij aflegt onder toeziend oog van de giraffen, leeuwen en olifanten van Beekse Bergen. Met de sponsorfietstocht, die zal plaatsvinden na sluitingstijd van het park, wil hij geld ophalen voor de Cheetah Conservation Botswana. Deze organisatie heeft als doel de populatie jachtluipaarden van dit Afrikaanse land te beschermen door middel van wetenschappelijk onderzoek, outreach-programma’s en natuureducatie.

„Ik wil heel graag dieren helpen”, zegt Gio. „Door corona krijgen de goede doelen minder geld binnen. Door nu te fietsen hoop ik dat er toch genoeg geld gaat zijn om de cheeta’s te redden.”

Wie Gio wil helpen kan hem sponsoren via deze site of via zijn Facebookpagina Gio’s Goede Doelen Winkeltje.

Lees ook: Zeer zeldzaam en ‘lekker speels’ hertje geboren in Beekse Bergen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.