Lunch koning was inclusief ‘Zwarte Piet is racisme’-shirt

De halfjaarlijkse uitblinkerslunch bij de koning was dit keer inclusief de anderhalve meter, een opvallend shirt en Jandino die er zin in had.

Ene Hannah Hoekstra, actrice. Wat zal ze een gevierde ster zijn binnen haar vriendenclubje. Zo niet deftig en misplaatst. — Guido den Aantrekker (@GdenAantrekker) June 30, 2020

Was al fan van Hannah Hoekstra, maar nu nog meer. Tijdens de uitblinkerslunch (in een wit gezelschap) met het koningshuis draagt ze ‘zwarte piet is rascisme’ op haar shirt. In plaats van chique gekleed zoals het “hoort”. pic.twitter.com/rLQAsM4Rl0 — Zjos Dekker (@zjosdekker) June 30, 2020

Jandino Asporaat heeft zich vanmiddag opperbest vermaakt op Paleis Noordeinde. De komiek was een van de genodigden tijdens de halfjaarlijkse uitblinkerslunch met koning Willem-Alexander en koningin Máxima en dat was volgens hem erg gezellig. „Mooie gesprekken gevoerd en veel gelachen”, schrijft Jandino op Instagram.

Prestaties

Jandino was net als de andere vijftien gasten uitgenodigd vanwege een bijzondere prestatie. De komiek mocht aanschuiven vanwege het winnen van de Gouden Kalf van het Publiek voor Bon Bini Holland 2 eind vorig jaar. Een film die ook de prinsessen leuk schijnen te vinden, zo leerde hij dinsdag. „Het leukste vond ik toch, dat de koning zei; onze dochters hebben ons gek gemaakt met de Bon Bini Holland films. Vind ik best leuk.”

De sfeer op het paleis was goed. „Ook dank aan de koninklijke staf. Van de toiletdame tot de marechaussee. Iedereen loopt daar met een smile op hun gezicht en dat is aanstekelijk.”

‘Look of the day’

En de #LookOfTheDay Award gaat naar actrice Hannah Hoekstra, die tijdens de jaarlijkse #Uitblinkerslunch met Zijne Majesteit en Hare Maxima, op Paleis Noordeinde, haar opwachting maakte in een #ZwartePietIsRacisme T-shirt. #diversityrules pic.twitter.com/NKIv2fie4y — Janice Deul (@JaniceDeul) June 30, 2020

Actrice Hannah Hoekstra was ook van de lunchpartij en droeg tijdens een T-shirt met de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’. Ondanks dat haar lunchgenoten overduidelijk een andere dresscode hadden doorgekregen, heeft ze geen moment over haar kledingkeuze getwijfeld, vertelt de 33-jarige actrice aan BuzzE. Gepast of niet, het shirt trok in elk geval wel de aandacht.

Ik heb echt nog nooit van Hannah Hoekstra gehoord, maar als je In dat T-Shirt op bezoek bij de koning gaat heb je het echt niet begrepen.#uitblinkerslunch — michiel woordkunstenaar (@michielj1976) June 30, 2020

Hoekstra was uitgenodigd omdat zij in het najaar de Theo d’Or won, de belangrijkste theaterprijs voor actrices. „Ik zal dit soort shirts blijven dragen tot we een mooie, inclusieve toekomst hebben bereikt waarin we allemaal gelijk zijn en waarin niemand in Nederland meer pijn heeft om dit soort oude tradities”, zegt de actrice.

Het onderwerp kwam overigens niet expliciet ter sprake tijdens de lunch. „Ik denk dat de tekst ook wel voor zich spreekt. Ik hoop dat het shirt sommige mensen aan tafel heeft aangezet tot nadenken.”

Goede sfeer

Hoekstra omschreef de sfeer tijdens de lunch als „zeer welkom en prettig. Het was heel interessant en prettig om met de koning, de koningin en de andere gasten van gedachten te wisselen.”

Vandaag lunchten koning Willem-Alexander en koningin Máxima met ‘Uitblinkers’. Oa @JandinoAsporaat, Nienke Plas, @RichardKrajicek en Estavana Polman mochten aanschuiven. Kleinere gastenlijst dan normaal ivm corona. Daarom ook in Grote Balzaal ipv Marotzaal. #uitblinkerslunch pic.twitter.com/qWMaqjTMJ1 — Rick Evers (@RickEversRoyal) June 30, 2020

Andere genodigden tijden de lunch waren onder anderen zangeres Davina Michelle, komiek Jandino Asporaat, presentatrice Nienke Plas en handbalster Estavana Polman.

