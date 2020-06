Wereldwijd zijn er nu 400.000 coronadoden geteld

Wereldwijd zijn nu meer dan 400.000 mensen aan het coronavirus overleden. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, die zich baseert op cijfers van officiële instanties. De teller staat sinds vanmorgen op 400.013.

Het coronavirus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich later over de wereld. Bij bijna 7 miljoen mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt. Het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen ligt vermoedelijk veel hoger, omdat niet alle mensen met het virus worden getest. In Nederland nam het aantal coronadoden gisteren toe met 6.

De Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen land, telde de Johns Hopkins-universiteit. Daar is melding gemaakt van ruim 1,9 miljoen coronabesmettingen en ongeveer 110.000 doden. Daarna volgt Brazilië, met ruim 670.000 besmettingen en bijna dan 36.000 sterfgevallen door het virus. Dat dodental ligt wel lager dan in veel grote Europese landen, die melding hebben gemaakt van de dood van tienduizenden patiënten.

Cijfers Brazilië zijn nu verwijderd

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid heeft coronagegevens overigens van een overheidswebsite verwijderd. Zo is het totale aantal doden niet meer toegankelijk voor de bevolking. Volgens president Jair Bolsonaro zijn de cijfers misleidend.

„De cumulatieve gegevens komen niet overeen met de situatie waarin het land zich bevindt”, zei Bolsonaro. „Er zijn andere manieren in gang gezet om de rapportage te verbeteren.” Het ministerie meldt nu alleen nog dagelijks het nieuwe aantal besmettingen en doden.

De nieuwe cijfers waren de afgelopen dagen ook een paar uur later bekend dan voorheen. Volgens de pers wordt dat gedaan „als poging om de pers op dat late uur het zwijgen op te leggen”. Volgens Bolsonaro maakt het best bekeken nieuwsprogramma Jornal Nacional dagelijks „maar al te graag bekend dat Brazilië het record van sterfgevallen heeft”. Door de vertraging zouden de cijfers volgens hem „niet langer een verhaal zijn”.

‘Een griepje’ volgens de president

Brazilië heeft de afgelopen dagen het hoogste aantal dagelijkse sterfgevallen wereldwijd bekendgemaakt. In totaal zijn in het Zuid-Amerikaanse land al bijna 36.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen staat op ruim 670.000. Bolsonaro deed het coronavirus kort na de uitbraak nog af als “een griepje” en weigerde direct in te grijpen.

Onlangs dreigde Bolsonaro dat Brazilië uit de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zou stappen, tenzij de WHO ophoudt een „partijdige politieke organisatie” te zijn. Eerder verwijderde Twitter video’s van de Braziliaanse president.

Top 10 Johns Hopkins-universiteit

Volgens genoemde universiteit zijn dit de landen met de meeste coronadoden:

• 1. Verenigde Staten (109.802)

• 2. Groot-Brittannië (40.548)

• 3. Brazilië (35.930)

• 4. Italië (33.846)

• 5. Frankrijk (29.145)

• 6. Spanje (27.135)

• 7. Mexico (13.511)

• 8. België (9.595)

• 9. Duitsland (8.685)

• 10. Iran (8.209)

• 13. Nederland (6.011)

