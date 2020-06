Tien agenten gewond bij protest Londen, vrees voor besmettingen

Tijdens anti-racismedemonstraties in Londen zijn gisteren tien agenten gewond geraakt en veertien actievoerders opgepakt. Voor nieuwe corona-besmettingen wordt gevreesd.

Dee politie van de Engelse hoofdstad maakte de exacte aantallen vandaag bekend. Duizenden demonstranten kwamen bijeen in het centrum van Londen om hun woede te uiten over racisme en het politiegeweld dat leidde tot het overlijden van de zwarte Amerikaan George Floyd in Minneapolis. Lange tijd verliepen de protesten vredig, maar aan het einde van de dag gooiden kleine aantallen demonstranten in de buurt van de ambtswoning van premier Boris Johnson aan Downing Street flessen naar de politie. Agenten te paard voerden daarop charges uit.

Agente van paard gevallen

Een van de agenten moest in het ziekenhuis worden behandeld nadat ze van haar paard was gevallen. Negen andere politieagenten liepen ook verwondingen op. De Londense politie zegt veertien mensen te hebben gearresteerd en verwacht dat het aantal zal stijgen.

Eerder op de dag marcheerden meer dan duizend demonstranten langs de Amerikaanse ambassade aan de zuidoever van rivier de Theems. Duizenden demonstranten verdrongen zich ook op het plein net buiten het parlementsgebouw, met bordjes met Black Lives Matter en negeerden overheidsadviezen om grote bijeenkomsten te vermijden vanwege het coronavirus.

Minister: Ongetwijfeld meer besmettingen

De anti-racismeprotesten leiden „ongetwijfeld” tot meer coronabesmettingen. Dat zei de Britse gezondheidsminister Matt Hancock vandaag. Bij de betogingen houden velen zich niet aan de maatregelen die vanwege het coronavirus zijn ingesteld.

Hancock noemt dat een risico. „Ik steun het argument dat wordt gemaakt door degenen die protesteren, maar het virus zelf discrimineert niet en het bijeenkomen in grote groepen is tijdelijk tegen de regels. Juist omdat het risico van verspreiding van het virus zo wordt vergroot.”

Regering wil kroegen en restaurants eerder open

De Britse regering wil de lockdownmaatregelen voor pubs, restaurants en bruiloften sneller ondanks de nieuwe besmettingsvrees versoepelen in een poging een potentiële banencrisis in de horeca af te wenden. Dat meldt The Sunday Times. De horeca in Groot-Brittannië moest op 20 maart de deuren sluiten.

De maatregelen, die deze week worden onthuld, zouden onder meer toestaan ​​dat cafés en restaurants vanaf begin juli buitenruimtes gebruiken en bruiloften en begrafenissen met maximaal tien mensen binnenshuis kunnen worden gehouden. Kappers kunnen mogelijk voor 4 juli weer opengaan, aldus de krant.

Premier Boris Johnson zou de nieuwe maatregelen vrijdagavond hebben ondertekend na een ontmoeting met minister Rishi Sunak van Financiën. Johnson wil ook de sociale afstand verminderen van twee meter tot één, als dat door wetenschappelijk bewijs wordt gerechtvaardigd.

Ruim 40.000 doden

De Britse economie wankelt door de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Meer dan 40.000 Britten zijn gestorven aan de gevolgen van de longziekte, het hoogste dodental in Europa en het tweede wereldwijd. De afgelopen weken is de regering voorzichtig begonnen de beperkingen te verminderen. De gezondheidsautoriteiten in het land waarschuwen echter dat de transmissiesnelheid in sommige gebieden nog steeds hoog is en zijn bezorgd over de versoepelingen.

