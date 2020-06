Dodental door coronavirus toegenomen met 6

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 6011. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 6 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen.

Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na een tijd doorgegeven.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn 3 nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee dat aantal stijgt naar 11.785. Ook die gegevens komen soms wat later binnen. Er zijn 183 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op Covid-19, waarmee het totaal uitkomt op 47.335.

Meer besmettingen coronavirus in België

In België werden 165 besmettingen gemeld in het afgelopen etmaal, iets meer dan afgelopen dagen. Vijftien mensen zijn overleden en 26 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen. Daarmee daalt het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen, meldt het gezondheidsinstituut Sciensano vandaag.

Het totaal aantal besmettingen in België ligt op 59.072. Gisteren waren er iets minder nieuwe besmettingen, er werden 140 nieuwe gevallen gemeld. Er liggen op dit moment 645 mensen in het ziekenhuis, waarvan 121 op de intensive care.

Duitsers besmetten vaker anderen

Duitsland meldde 33 nieuwe stergevallen als gevolg van het coronavirus. Het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldt 407 nieuwe besmettingen. Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, steeg in een etmaal van 0,57 naar 0,68. Dat betekent dat tien besmette mensen gemiddeld bijna zeven anderen infecteren met het virus. Dat ligt fors onder het streefaantal van een besmetting per persoon.

Cijfers Rusland nemen toe

Het aantal coronagevallen en coronadoden in Rusland is iets toegenomen in vergelijking met de dag ervoor, melden de gezondheidsautoriteiten. Vandaag zijn er 8855 nieuwe gevallen bijgekomen, waardoor het totale aantal infecties op 458.689 kwam. Gisteren meldden de autoriteiten nog 8726 besmettingen. Rusland telt na de Verenigde Staten en Brazilië, het grootste aantal infecties.

Het aantal doden nam toe met 197 tegen 144 op vrijdag. Het officiële dodental staat hiermee op 5725. Dat is relatief weinig voor het land met 145 miljoen inwoners. Meer dan 195.000 patiënten in Rusland zijn inmiddels genezen.

Fransen downloaden corona-app

In Frankrijk probeert men het virus onder controle te krijgen met behulp van een app. Volgens de regering is de app StopCovid ruim een miljoen keer gedownload. De app is pas vier dagen online. Dat meldt de staatssecretaris Cédric O vandaag op Twitter. De regering had eerder verklaard dat de app alleen effectief kan zijn als deze door enkele miljoenen Fransen wordt gebruikt.

Waarschuwing bij besmet persoon

Fransen kunnen de gratis app, die bedoeld is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, sinds dinsdag downloaden op hun smartphones. StopCovid gebruikt Bluetooth-technologie waarmee smartphones op korte afstand verbinding met elkaar kunnen maken. Gebruikers krijgen een waarschuwing als ze meer dan vijftien minuten in de buurt zijn geweest van iemand die positief heeft getest op het coronavirus.

