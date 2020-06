5 films die in week 23 verschenen: Penoza op Netflix en meer

Iedere zondag tipt de redactie van Metro vijf nieuwe films op Netflix, Videoland, HBO/Ziggo, Disney+ en andere streamingdiensten. Sinds deze week kun je onder meer kijken naar Penoza: The Final Chapter, Joker en Maleficent 2.

De best bezochte Nederlandse productie van 2019 verscheen deze week op Netflix en een met twee Oscars bekroonde film van vorig jaar staat nu op Amazon Prime. We hebben het dan respectievelijk over Penoza: The Final Chapter en Joker. Kortom, geen slechte week op je favoriete streamingdiensten, want dit is nog niet alles.

1. Penoza: The Final Chapter

Genre: misdaad

Waar te zien: Netflix

Met meer dan een half miljoen bezoekers was Penoza: The Final Chapter de beste bezochte Nederlandse film van vorig jaar. Nu staat het vervolg op de populaire serie ook op Netflix. Zoals de titel al verraadt is deze film het laatste hoofdstuk in dit spannende verhaal. In de laatste aflevering van seizoen vijf bleef onduidelijk hoe het afliep met Carmen van Walraven. In Penoza: The Final Chapter krijgen we eindelijk het antwoord.

2. Joker

Genre: misdaad

Waar te zien: Amazon Prime

The Joker kennen we vooral als de doorgedraaide clown die Batman het leven zuur maakt. Hij speelt altijd de slechterik in andermans verhaal, maar in Joker is dat niet het geval. De Oscarwinnende film vertelt namelijk het verhaal van Arthur Fleck en hoe hij veranderde in één van de bekendste bad guys ooit. Een ijzersterke origin-story met een glansrol voor hoofdrolspeler Joaquin Phoenix.

3. Maleficent 2

Genre: avontuur / familie

Waar te zien: Disney+

Joker is niet de enige film die deze week verscheen waarin een slechterik de hoofdrol speelt. Ook op Disney+ pakt een bad guy alle aandacht. Of beter gezegd een bad girl. Maleficent 2 is namelijk vanaf nu te streamen op Disney+. Net als in het eerste deel heeft Angelina Jolie zich weer in haar donkerste outfit gehesen. De moeilijke relatie met haar peetdochter zorgt namelijk opnieuw voor problemen. Kan Maleficent de vrede bewaren en een einde maken aan de vijandigheid tussen de Moren en het fantasierijk?

4. Knives Out

Genre: Thriller

Waar te zien: Pathé Thuis

Daniel Craig kennen we allemaal als James Bond, maar de Britse acteur schittert in nog veel meer films. Zo pakte hij ook de hoofdrol in één van de grootste verrassingen van vorig jaar: Knives out. Daniel Craig speelt in dit moordmysterie geen geheime agent, maar een detective. Aan hem is de taak om te ontdekken wie de 85-jarige detectiveschrijver Harlan Thrombey vermoord heeft. Belangrijk detail: alle verdachten zijn familieleden van het slachtoffer.

5. The Hangover trilogy

Genre: komedie

Waar te zien: Netflix

Eén van de grappigste filmtrilogieën van de laatste jaren is nu te zien op Netflix. In de The Hangover-films krijgen vier vrienden het keer op keer voor elkaar om het veel te bont te maken. Tot driemaal toe raak er iemand zoek na een met door drank doordrenkte avond. In de zoektocht naar hun verloren vriend belandt het gezelschap in de meest bizarre en hilarische situaties. Perfect om te bingen op een regenachtige zondag.

