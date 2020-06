Trumps medicijn tegen corona werkt niet zeggen wetenschappers

Het middel dat door president Trump en Braziliaanse collega Jair Bolsonaro aangeprezen werd als een effectief Covid-19-medicijn, blijkt niet te werken. Maar wat werkt wel?

Dit melden Britse wetenschappers van de Universiteit van Oxford. Zij kondigen half mei aan te gaan testen met het maleriamiddel en te bestuderen of het een mogelijk medicijn tegen corona was. „We hebben de gegevens bestudeerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat er geen bewijs is dat patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis liggen baat hebben bij het middel.”

Mogelijk medicijn tegen corona werkte contraproductief

De wetenschappers deden grondig onderzoek naar het behandelen van Covid-19-patiënten met het malariamiddel als mogelijk medicijn tegen corona. Ze kwamen erachter dat er geen gunstig effect van dat malariamiddel op het verloop van de ziekte is te vinden. Het leek zelfs contraproductief te werken. Zonder het medicijn stierf één op de elf corona-patiënten. Met het medicijn stierven dat één op de zes corona-patiënten.

Chloroquine en hydroxychloroquine

De wetenschappelijke namen van het malariamiddel zijn chloroquine of hydroxychloroquine. Over het gebruik van chloroquine of hydroxychloroquine door coronaslachtoffers zijn de meningen verdeeld. Sommigen bevalen het aan als medicijn tegen corona, anderen wezen op de mogelijk gevaarlijke bijwerkingen. Een artikel in het medische vakblad The Lancet wakkerde die ongerustheid aan. Het werd donderdag ingetrokken.

Nog altijd op zoek naar een medicijn tegen corona

Dat chloroquine of hydroxychloroquine geen succesvol middel tegen Covid-19 zijn, betekent niet dat er niet alsnog een middel gevonden zal worden. Zo maakte de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) kortgeleden bekend dat er maar liefst tien kanshebbers zijn. Deze 10 potentiële succesvolle medicijnen worden al bij vrijwilligers getest, zo schrijft NRC.

