Brazilië adviseert malariapillen bij corona, Trump slikt ze ook

In Brazilië raadt de president aan om malariapillen te slikken als je het coronavirus hebt. President Trump slikt ze preventief.

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid heeft woensdag het gebruik van de malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine aanbevolen om milde en gematigde gevallen van besmettingen met het coronavirus mee te behandelen.

Malariapillen

In de nieuwe richtlijn van het ministerie wordt artsen geadviseerd de medicijnen voor te schrijven vanaf het begin dat een patiënt symptomen heeft. Degenen die de medicijnen nemen, moeten een verklaring ondertekenen waarin ze aangeven dat ze op de hoogte zijn van mogelijke ernstige bijwerkingen, zoals hart- en nierproblemen.

O @minsaude divulga orientações para tratamento da Covid-19, onde a Cloroquina pode ser ministrada em casos leves, com recomendação médica e autorização do próprio paciente/família. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 20, 2020

Trump

President Jair Bolsonaro maakte dinsdag al bekend dat de nieuwe richtlijn ondertekend zou worden. Het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine tegen corona is omstreden omdat de werking niet is bewezen. De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag dat hij dagelijks een pil hydroxychloroquine slikt.

De nieuwe richtlijn van het ministerie komt op de dag dat de meeste coronadoden in 24 uur tijd zijn gerapporteerd. Het dagelijkse dodental overschreed in Brazilië voor het eerst de 1000.

Het land heeft in totaal ruim 270.000 besmettingsgevallen. Maar omdat er maar beperkt wordt getest, is dat aantal in werkelijkheid vermoedelijk heel wat hoger.

Maatregelen

Om het virus in te dammen, hebben meerdere Braziliaanse gouverneurs en burgemeesters strengere maatregelen ingesteld. President Jair Bolsonaro is daar fel tegenstander van. Hij noemde de ziekte eerder een „griepje” en vreest dat de maatregelen rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de economie.

