Engeland begint met medicijnproef tegen COVID-19

In Engeland begint medisch personeel donderdag met een nieuwe proef rondom medicatie bij het COVID-19 virus. De proef moet uitwijzen of middelen tegen malaria bruikbaar zijn in de strijd tegen het coronavirus.

Het gaat onder meer om hydroxychloroquine, dat de Amerikaanse president Donald Trump naar eigen zeggen preventief slikt om te voorkomen dat hij ziek wordt.

Kuur van drie maanden tegen COVID-19

Aan de studie COPCOV van de universiteit van Oxford doen ruim 40.000 zorgverleners mee in Europa, Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Deelnemers in het Verenigd Koninkrijk en andere plaatsen in de wereld slikken drie maanden lang hydroxychloroquine of een placebo, een nepmiddel. In Azië krijgen ze chloroquine of een placebo.

“We weten echt nog niet of het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine tegen Covid-19 positief uitpakt of juist schadelijk is”, zegt een van de onderzoekers. De eerste deelnemers in het Verenigd Koninkrijk zijn zorgverleners in medische instellingen in Brighton en Oxford. Zij hebben nauw contact met coronapatiënten of mensen die mogelijk zijn besmet met het virus.

Kuur van Trump bijna klaar

Het is de bedoeling dat tegen eind juni op 25 plaatsen in het Verenigd Koninkrijk onderzoek wordt gedaan. De resultaten van de studie worden tegen het eind van het jaar verwacht.

Trump heeft woensdag gezegd dat de ‘kuur’ die hij ondergaat met het anti-malariamiddel hydroxychloroquine een dezer dagen klaar is. Trump zei maandag dat hij het middel al anderhalve week dagelijks neemt, omdat het hem beter zou beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

Alternatieve medicatie

De werking van hydroxychloroquine tegen het longvirus is niet bewezen. Studies in China en Frankrijk hebben aangetoond dat het middel in combinatie met antibiotica kan helpen, maar die onderzoeken waren te beperkt om als bewijs te dienen. Het middel kan schade aan de longen veroorzaken en ook aan andere organen bij overmatig gebruik.

Trump geeft hoog op van het middel en promoot hydroxychloroquine al sinds maart als het wondermiddel tegen het coronavirus. Eerder zei hij dat zijn dokter had aangegeven geen kwaad te zien in het gebruik ervan. Trump opperde eerder al alternatieve medicatie. Hij zei dat desinfectiemiddelen injecteren zou helpen tegen het virus. Dit is niet waar, bevestigde ook doktoren.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.