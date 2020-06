Demonstratie in Utrecht brengt 3500 mensen op de been en verloopt rustig

De Black Lives Matters demonstraties in Utrecht, Nijmegen en Eschede zijn regenachtig, maar goed gecoördineerd verlopen.

Ergens wordt een bordkartonfabrikant slapend rijk. De Black Lives Matters-protestborden overspoelen sinds de eerste demonstratie in Amsterdam het nieuws en onze tijdlijnen.

Ook vandaag was het weer raak. Ondanks tegengas vanuit de samenleving trok men er in Nijmegen en Utrecht vandaag op uit. Demonstranten van jong tot oud droegen de boodschap uit: we zijn politiegeweld en racisme zat, en eisen in zowel de VS als in Nederland meer gelijkheid en respect voor zwarte mensen en mensen van kleur.

Demonstratie in Nijmegen is nat, maar vrolijk

In Nijmegen fungeerde het Goffertpark vanaf 17.00 als het toneel voor een regenachtige demonstratie. Op live stream beelden is te zien hoe demonstranten netjes op de lijnen aangeven door politietape op het gras zij aan zij staan. Vooraan roept een organisator van initiatiefnemer Nijmegen Tegen Racisme ‘Black lives!’. Haar publiek volgt met ‘matters!’. Er wordt enthousiast geklapt, en gejuicht en gefloten vanachter gezichtsmaskers en grote kartonnen borden met leuzen.

Er komen uiteindelijk 1000 demonstranten naar het Goffertpark. Burgemeester Hubert Bruls gaf de stad vooraf toestemming voor ongeveer 750 demonstranten, maar er hoefde niet niet te worden ingegrepen. De betogers houden goed afstand op de heel grote weide waar de bijeenkomst plaatsheeft. Er worden ook mondkapjes uitgedeeld.

Ook Enschede houdt een rustige demonstratie in de regen

De demonstratie in Enschede trapte af om 17.00. Er mocht een maximaal aantal van 500 demonstranten op het Van Heekplein afkomen. Veel bronnen melden dat de demonstratie rustig is verlopen. Het stroomde van de regen, maar men deed desondanks mee aan alle chants.

Bij demonstratie in Utrecht worden demonstranten met hekken geweerd

In Utrecht begint om 18.30 uur de demonstratie van Black Lives Matter op het Jaarbeursplein. Op Twitter zucht men opgelucht dat de actie niet in de binnenstad wordt gehouden, waar weinig ruimte is voor de verwachte 450 betogers om verantwoord – met afstand – te demonstreren.

Op beelden op Instagram is te zien hoe demonstranten op voldoende afstand van elkaar hun borden in de lucht houden richting de trappen van de moderne stationsingang. Onder andere Sylvana Simons spreekt de demonstranten toe, zoals te zien is op beelden op Twitter. „Utrecht is belangrijk,” roept Simons, „daarom is het zo goed dat jullie hier vanavond met zovelen zijn. Hier is nog heel veel winst te behalen op weg naar een samenleving die werkt voor iedereen.”

De omgeving van het demonstratiegebied blijkt afgezet met hekken. Demonstrant Merel en Hannah laten aan Metro weten dat ze niet eens het gedeelte binnen de hekken mochten betreden. Het was al te vol. „Je wordt al van ver tegengehouden aan alle kanten” meldt Merel. „We zijn er helemaal omheen gelopen, maar kunnen gewoon niet meer in de buurt komen.”

Streng demonstratiebeleid van burgermeester van Utrecht

Er blijken maar liefst 3.500 demonstranten op het Jaarbeursplein te zijn afgekomen. Rond 19.00 uur riep Burgemeester Van Zanen mensen op niet meer te komen. Het plein was vol. Eerder, voor de demonstratie, beloofde de burgermeester dan ook dat alle mogelijke maatregelen waren getroffen om te zorgen dat het niet uit de hand zou lopen.

3500 demonstranten bij anti-racisme demonstratie in Utrecht. De gemeente roept op niet meer te komen, want het Jaarbeursplein is vol. @HartvNL #hvnl pic.twitter.com/avibESxV5j — Anne Kruijsen (@AnneHvNL) June 5, 2020

Om te vrede te bewaren, besloot de gemeente dagen voor de demonstratie deze te verplaatsen van hun aanvankelijke locatie het Vredenburg, naar het Jaarbeursplein. Van Zanen zei dat de motivatie voor deze locatiekeuze ook met de grotere mogelijkheden tot uitwijken te maken had. Demonstranten als Merel en Hannah hebben hier echter geen profijt van kunnen maken, en moesten afdruipen.

De protestgeest die in Nederland ronddwaalt sinds de demonstraties in de VS na de dood van George Floyd is nog niet weg. Morgen zijn Tilburg en Eindhoven aan de beurt hun stem te laten horen tegen geweld.

Eerder deze week werd de demonstratie in Rotterdam vroegtijdig beëindigd door burgermeester Aboutaleb uit angst dat de drukte onverantwoord zou worden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.