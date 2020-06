Tourettedag: je zal kuchen maar als tic hebben in deze tijd

Stichting Gilles de la Tourette vraagt vandaag op de Europese Tourettedag aandacht voor wat Tourette is. Wat als je – juist in coronatijd – bijvoorbeeld de (dwangmatige) tic hebt dat je constant moet kuchen?

De Europese Tourettedag is hard nodig, meldt genoemde stichting, want nog steeds denken veel mensen dat Tourette gelijk staat aan vloeken wanneer je daar zin in hebt. Toch heeft maar 15 procent de bekende vloek-tic en sluiten de uitgeroepen woorden maar zelden aan bij de persoonlijke opvatting. Tics die veel vaker voorkomen zijn snuffen, kuchen en oogknipperen. Tics zijn onvrijwillig: ze voelen als kuchen wanneer je keel kriebelt: je wilt niet, maar moet. Naar schatting heeft zo’n 1 procent van de bevolking Gilles de la Tourette. Dat komt neer op 170.000 mensen.

Kuchtics in Coronatijd

In Coronatijd zijn velen nog meer alert op mensen die kuchen. Dit maakt het extra moeilijk voor Touretters met een kuch-tic. Zo werd Luca Dolstra (29) uit Gouda door deze tic in de supermarkt verbaal aangevallen door een groep mensen. Zelfs na de uitleg werd hem toegesnauwd dat hij „als hij Tourette had toch zelf ook wel had kunnen bedenken dat hij binnen moest blijven”. En dat terwijl daar geen reden voor is: een kuch-tic is niet besmettelijk. Waar Dolstra zich altijd al schaamde voor zijn tics, is de situatie door COVID-19 alleen maar verergerd. Vervelend is dat Gilles de la Tourette erg gevoelig is voor triggers. Veel Touretters merken daarom dat juist nu hun kuch- en snuf-tics terugkomen. Ook het uitroepen van „ik heb Corona” is inmiddels een vaak gehoorde tic.

Herkenning en begrip

Toch zorgt COVID-19 ook voor positieve berichten. Iedere Nederlander weet inmiddels hoe moeilijk het is om een kuch in te houden wanneer de keel kriebelt. Dit gevoel is vergelijkbaar met hoe het voelt om tics te hebben. De wetenschap spreekt daarom van onvrijwillige bewegingen en geluiden wanneer het gaat over tics. Stichting Gilles de la Tourette en Luca Dolstra hopen dat meer mensen begrip zullen hebben voor mensen met Tourette nu ze zelf weten hoe moeilijk het inhouden van een kuch kan zijn. Zeker nu er zoveel druk vanuit de buitenwereld is.

Stichting Gilles de la Tourette

Het is de missie van Stichting Gilles de la Tourette om ervoor te zorgen dat er meer begrip in de samenleving komt voor de aandoening. Door de misverstanden en stereotypes lopen mensen met Tourette tegen problemen aan die er anders niet zouden zijn. Ook duurt het door de gebrekkige herkenning van professionals gemiddeld vijf jaar voordat de aandoening gediagnosticeerd is. Door aandacht te vragen voor Gilles de la Tourette hoopt de stichting de levens van mensen met de aandoening te verbeteren.

