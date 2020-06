Iran vaardigt arrestatiebevel tegen Trump uit

Iran wil de Amerikaanse president Donald Trump en andere functionarissen arresteren. Zij worden volgens het Iraanse persbureau Fars verantwoordelijk gehouden voor de dood van generaal Qassem Soleimani, een van de machtigste mannen in Iran.

De leider van de al-Quds-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde kwam begin dit jaar om het leven door een aanval met een Amerikaanse drone in Irak. De Iraanse justitie zegt dat 36 functionarissen uit de VS en andere landen worden vervolgd voor de dood van Soleimani. Zij worden verdacht van moord en terrorisme.

Trump bovenaan als verdachte

Trump staat volgens procureur-generaal Ali Alqasi Mehr boven aan de lijst met verdachten. Iran wil de Amerikaanse president vervolgen zodra zijn ambtstermijn erop zit. De Iraanse autoriteiten doen ook een beroep op Interpol. Via die politieorganisatie wordt gevraagd de verdachten aan te houden.

Interpol gaat niet voldoen aan het verzoek van Iran om de Amerikaanse president Trump op te pakken. De internationale politieorganisatie zegt dat haar regels het verbieden “elke interventie of activiteit met een politiek, militair, religieus of raciaal karakter te ondernemen”.

De organisatie zal dergelijke verzoeken dan ook niet in behandeling nemen, aldus de organisatie in het Franse Lyon. Interpol reageert daarmee op het nieuws over de Iraanse autoriteiten, die een arrestatiebevel uitvaardigden tegen Trump en andere Amerikaanse functionarissen.

Politieke stunt

De Iran-gezant van de VS noemde het uitvaardigen van de arrestatiebevelen een politieke stunt. “Dit is politiek gemotiveerd. Dit heeft niets te maken met de nationale veiligheid, internationale vrede of het bevorderen van stabiliteit”, zei Brian Hook. “Dit is een propagandastunt die door niemand serieus zal worden genomen.”

De VS stelden dat Soleimani achter aanvallen zat op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. De dood van de machtige commandant deed de toch al gespannen relatie tussen de VS en Iran nog verder verslechteren. Iran sloeg terug met een raketaanval op Amerikaanse militaire doelen in buurland Irak.

Relatie Iran en VS onder druk

Het Iraanse leger haalde kort daarop ook een passagiersvliegtuig van Ukraine International Airlines neer bij hoofdstad Teheran. Die crash kostte aan alle 176 mensen aan boord het leven. De Iraanse autoriteiten gaven pas na enige tijd toe het vliegtuig uit de lucht te hebben geschoten en spraken over een menselijke fout.

De relatie tussen de VS en Iran staat al jaren onder druk. Dat komt onder meer doordat president Donald Trump zijn land terugtrok uit het onder zijn voorganger gesloten atoomakkoord met Teheran. Hij legde Iran ook weer zware sancties op. Washington vindt dat Teheran een destabiliserende rol speelt in het Midden-Oosten, waar het onder meer Hezbollah en het Syrische regime steunt.

