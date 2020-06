Inwoners uit ‘veilige landen’ welkom in Europa

Stukje bij beetje lijkt het weer mogelijk om op reis te gaan. Steeds meer landen stellen de grenzen open. In Europa zijn mensen uit ‘veilige landen’ welkom.

Mensen uit ‘veilig’ geachte landen van buiten de EU kunnen vanaf 1 juli in principe weer naar Europa reizen. De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben in een stemming een lijst vastgesteld van veertien landen waarvan de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter is dan gemiddeld in Europa, melden diplomaten.

Canada wel welkom, Amerika niet

Burgers uit onder meer Canada, Marokko, Japan, Australië, Rwanda en Uruguay kunnen vanaf woensdag weer het vliegtuig naar Europa pakken. Chinezen kunnen vanwege het zogenoemde wederkerigheidsprincipe pas Europa in als het land ook EU-burgers toelaat.

Amerikanen, Brazilianen, Indiërs, Turken en Russen zijn zoals verwacht nog niet welkom, evenals bijvoorbeeld inwoners uit de meeste Latijns-Amerikaanse landen. De lijst wordt elke twee weken herzien, waarbij onder meer wordt gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat moet in de buurt van of lager zijn dan 16 per 100.000 inwoners. Ook wordt gekeken naar contactopsporing en het aantal coronatests.

Vertraging in bekrachtigen besluit

Het EU-besluit wordt naar verwachting dinsdag officieel bekrachtigd. Landen moeten het dan nog omzetten in nationale regelgeving, zodat vertraging kan optreden.

Het is principe aan de EU-landen zelf om te beslissen wie ze binnenlaten, maar mede omdat mensen door kunnen reizen naar andere lidstaten willen ze één lijn trekken. Hierover is langdurig overlegd. Vooral zuidelijke lidstaten waarvoor toerisme erg belangrijk is, wilden een ruimer inreisbeleid, maar bijvoorbeeld Nederland drong aan op een landenlijst gebaseerd op de gezondheidssituatie.

Grenzen gesloten in half maart

Er was nog altijd geen overeenstemming, zodat het op een stemming aankwam waarbij een meerderheid de lijst van ‘veilige’ landen steunde. Naast de genoemde landen staan daar ook Algerije, Georgië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Servië, Thailand, Tunesië en Zuid-Korea op.

De EU-landen behalve Ierland sloten medio maart hun grenzen voor niet-noodzakelijke trips van reizigers van buiten de EU. Het inreisverbod werd twee keer verlengd. Ook binnen de EU werd reizen van en naar sommige landen verboden, waaronder in België. De beperking geldt niet voor inwoners uit de Schengenlanden Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Het meest recente reisadvies van de Rijksoverheid vind je online.

